Человек и элемент

Академик Оганесян всю жизнь ищет границы материального мира

Юрий Оганесян родился в 1933 году в Ростове-на-Дону. В 1956 году окончил МИФИ. С 1958-го и по сей день работает в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Ученик великого физика Георгия Флерова. Специалист в области экспериментальной физики атомного ядра, синтеза и исследования свойств новых элементов таблицы Менделеева. Один из основателей нового научного направления — физики тяжелых ионов. Открыл новый класс ядерных реакций — холодное слияние массивных ядер, сегодня его широко используют в мире для синтеза новых элементов.

Уже в XXI веке под его руководством впервые получены атомы веществ с порядковыми номерами периодической таблицы имени Менделеева 113, 114, 115, 116, 117, 118. В результате ученые впервые обнаружили область стабильности сверхтяжелых ядер, а 28 ноября 2016-го Международный союз теоретической и прикладной химии присвоил 118-му элементу таблицы Менделеева имя оганесон (символ — Og) — в честь Юрия Цолаковича. Он стал вторым ученым, после химика Гленна Сиборга (США), чьим именем при жизни был назван химический элемент.

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований академик Юрий Оганесян в настоящее время является претендентом на Нобелевскую премию.