«Яндекс» добавил сервис «Заправки» в «Карты»

Сервис «Яндекс.Заправки», ранее доступный в приложении «Навигатор», появился в сервисе «Карты». Об этом “Ъ” рассказали в компании.

«Заправки» позволяют оплачивать топливо онлайн, не выходя из машины, выбрав номер колонки, тип топлива и его количество. Одновременно с запуском возможности в «Картах» компания добавила 500 АЗС сетей Shell и «Татнефть». Прежде были доступны заправки сетей ЕКА, «Нефтьмагистраль» и Петербургской топливной компании. По собственным данным «Яндекса», с начала года пользователи сервиса заправились на 5 млрд руб. (более 120 млн л топлива).

Месячная аудитория сервиса «Навигатор» только на мобильных устройствах составляет 21 млн человек, сервиса «Карты» на всех платформах, включая ПК,— 50 млн. Компания не раскрывает аудиторию последнего на каждой отдельной платформе.

Дмитрий Шестоперов