Хищения в «Советском» оценили сроком

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова за хищения 1,8 млрд руб. Месяц назад четыре года условно получил экс-начальник кредитного управления банка Андрей Кузнецов. Еще один фигурант уголовного дела — глава совета директоров банка «Советский» Станислав Митрушин — уже больше года находится в международном розыске.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Андрея Карпова признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере). Суд установил, что «не позднее» декабря 2013 года руководством «Советского» была организована схема хищения средств банка. Злоумышленники выдавали аффилированным компаниям заведомо невозвратные кредиты, получая 6% от их размера. В махинациях, по материалам дела, участвовали бывшие начальник кредитного управления банка Андрей Кузнецов и глава совета директоров «Советского» Станислав Митрушин. В октябре этого года Андрей Кузнецов получил четыре года условно и полмиллиона рублей штрафа. Отметим, что до этого он уже получал условный срок за хищение из «Советского» 150 млн руб.

Приговоры также были вынесены предпринимателям Дмитрию Толстоухову и Тамаре Чернышовой, а организатором хищения, как установил суд, стал банкир Владимир Антонов. Весной нынешнего года его приговорили к двум с половиной годам колонии. Все эти фигуранты уголовных дел о хищениях в банке, за исключением Станислава Митрушина, находящегося в международном розыске с июля прошлого года, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Поэтому их дела слушались в особом порядке.

Агентством по страхованию вкладов (АСВ) был заявлен иск о взыскании с Андрея Карпова солидарно с соучастниками 1,8 млрд руб., который был передан для рассмотрения гражданскому суду.

Еще одно уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров банка «Советский» связано с хищением 2,1 млрд руб. В январе 2015 года, по версии следствия, кредитная организация переуступила аффилированному юридическому лицу ООО «Коллектор 19» кредитный портфель на сумму около 2 млрд руб. всего за 2 млн руб. Гендиректор «Коллектора 19» Кирилл Ласкин, задержанный в начале этого года, находится под домашним арестом.

Проблемы у банка «Советский» начались примерно в 2015 году. Через несколько месяцев в нем ввели временную администрацию, а еще через полгода началась санация кредитного учреждения. Изначально санатором выступал «Российский капитал», затем его сменил Татфондбанк. АСВ выделило последнему более 10 млрд руб. займа на оздоровление «Советского», однако в марте 2016 года у Татфондбанка отозвали лицензию. До санации «Советский» располагал активами в размере примерно 46 млрд руб. В июле 2018 года Центральный банк лишил лицензии кредитное учреждение, а через месяц Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал его банкротом.

Марина Царева, Санкт-Петербург