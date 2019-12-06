Bentley Flying Spur и Audi RS Q8

Bentley Flying Spur

Чтобы продать автомобиль, надо дать покупателю шанс поверить в его возможности, позволить самому посидеть за рулем, сделать пару кругов вокруг офиса дилера под присмотром продавца, даже отдать на пару дней, если сделка того стоит.

Но как это сделать, если самого автомобиля еще не существует? То есть где-то в Англии, на заводе, он уже стоит на конвейере, но дилеру в Москве показать покупателю нечего. Раньше, когда рынок luxury-cars рос во всех развивающихся странах, потенциальному покупателю, бывало, вручали билет на самолет и пропуск на экскурсию в цех, где собирали его персональный автомобиль. Но цифровые технологии сломали романтику первой встречи с машиной мечты.

Первые Bentley Flying Spur — флагманские седаны британской марки — только поступили в сборочный цех, а компания уже выпустила приложение дополненной реальности для смартфонов, позволяющее прикинуть, как будет смотреться новый Bentley около дома, в гараже, на фоне собаки,— словом, везде, куда дотянется камера телефона. Есть и режим «вид изнутри» — можно смотреть на дом, собаку и т. д. из-за руля автомобиля. Так проще оценить, соответствуешь ли ты уровню Bentley. Конечно, было бы правильно добавить возможность просмотра себя за рулем Flying Spur со стороны, а уж если нейросеть помогла бы сформировать гармоничный образ спутницы или спутника на пассажирском сиденье, цены бы не было такому приложению. Надеемся, что разработчики продолжат работу над ним.

Flying Spur 2019 года — очень важная для компании модель; после успеха Bentayga, в год своего столетия эта английская марка просто обязана была выпустить автомобиль, который произведет очередную революцию на люксовом рынке. Кстати, и сама модель отмечает юбилей: впервые название Flying Spur появилось в 1959 году — правда, тогда за ним скрывался тюнингованный Rolls-Royce Silver Cloud.

В случае с седаном брать покупателя за живое надо не сверхмощным двигателем, как у купе, и не ходовыми качествами, как у кроссовера, а именно роскошью, тем самым блеском, в котором нет места никакой фальши. Блеска в буквальном смысле этого слова: форма и покрытие граней матричных фар обладают эффектом хрустального бокала, и свет на них играет, даже когда светодиоды выключены.

В компании говорят, что от предыдущего поколения Flying Spur осталось только название и сейчас этот автомобиль — самая высокотехнологичная и роскошная модель Bentley. Она собирается вручную, и над каждой машиной трудятся примерно 200 человек.

Панорамная стеклянная крыша, настраиваемая декоративная подсветка, оригинальная аудиосистема Naim (эта британская компания делает электронику для Bentley уже больше 10 лет), поворотный дисплей с тремя экранами, фирменная ромбовидная прострочка кожи сидений, которая теперь используется и для отделки дверей (впервые — подчеркивают в компании), что еще можно придумать такого, чего раньше не было? Оказывается, можно — фирменная крылатая литера B теперь выдвигается и убирается под капот автоматически, при движении автомобиля. В версии Blackline эта литера, как и окантовка окон и планки радиаторной решетки, сделаны темными и матовыми.

На Flying Spur устанавливается модернизированный 6-литровый двигатель Bentley W12 битурбо мощностью 636 л.с. (что на 10 л.с. больше, чем у предыдущего поколения автомобиля), который в сочетании с восьмиступенчатой АКПП разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, а максимальная скорость автомобиля достигает 333 км/ч. А еще Flying Spur стал первой моделью Bentley, оснащенной электронной системой управления и Bentley Dynamic Ride — электрической системой обеспечения поперечной устойчивости, дающей легкую управляемость на высокой скорости.

Цифровая трансформация привела не только к появлению виртуального двойника автомобиля в программе дополненной реальности. В компании говорят, что по количеству использованных инновационных технологий Flying Spur стал лидером в своем классе. Это и инфракрасная камера ночного обзора, и ассистент движения в плотном потоке, и специальные клапаны в выхлопной системе, позволяющие менять звук мотора в зависимости от выбранного режима вождения.

Первые автомобили нового поколения седана Bentley начали собирать на заводе в Крю в конце октября, а в Россию они поступят уже в начале 2020 года.

Audi RS Q8

«Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча…» Гоголевская «Женитьба», похоже, всерьез и надолго стала главной методичкой автомобильных инженеров и маркетологов.

Действительно, вот есть хороший кроссовер — дородный, вместительный, даже в чем-то красивый. Только уж слишком неторопливый. А еще есть мотор — такой большой и мощный, что не в каждую машину его поставишь. Вот бы скрестить эти два инженерных чуда и посмотреть, что получится. Получается, как правило, то, что на сухом языке отчетов называется «нишевой моделью автомобиля». В данном случае — фантастически быстрый, стильный и дорогой внедорожник Audi RS Q8.

Тут стоит напомнить, что серия RS (нем. RennSport) появилась 27 лет назад как ответ Audi на выпуск ее немецкими конкурентами «заряженных» версий серийных машин. И если серия S — это скорее визуальные эффекты: больше хрома в отделке, ярче тормозные суппорты и обязательная система полного привода, то RS — это серьезная модернизация всего автомобиля. Версия RS есть практически у всех топовых моделей Audi, и появление ее для нового кроссовера Q8 было лишь вопросом времени.

Под капотом этого автомобиля 600-сильный четырехлитровый двигатель V8, который разгоняет Q8 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды — не каждое спортивное купе может похвастаться таким результатом. Мощность этого мотора явно избыточна для машины, не предназначенной для гонок, поэтому максимальная ее скорость ограничена, как и у большинства мощных кроссоверов, 250 км/ч. Впрочем, для особенно уверенных в себе водителей есть опционный пакет Dynamic. В нем все ограничения сняты и машину можно разогнать до 305 км/ч (тут стоит напомнить, что максимальная разрешенная в нашей стране скорость на некоторых дорогах — 130 км/ч, а за превышение ее на 60 км/ч можно лишиться прав).

Любопытная деталь: в автомобиле используется один из элементов гибридного двигателя, стартер–генератор, обеспечивающий быстрый запуск двигателя и рекуперацию энергии при торможении. Как только водитель убирает ногу с педали акселератора на скорости от 55 до 160 км/ч, электроника выбирает один из двух режимов в зависимости от условий движения: мотор переходит в режим рекуперации или почти минуту движется накатом с выключенным двигателем. Когда водитель вновь нажимает педаль акселератора, стартер-генератор за доли секунды запускает двигатель. Благодаря такой схеме система «старт-стоп» может использоваться в движении, на скорости до 22 км/ч. Более того, для запуска двигателя иногда даже не нужно жать на газ. Бортовой компьютер анализирует данные с фронтальной камеры и, если стоящий впереди автомобиль начал движение, дает команду запуска мотора. Все это вместе носит название «умеренный гибрид» (должно же быть хоть что-то умеренное в этом автомобиле) и, как говорят в компании, экономит почти 0,8 литра топлива на 100 км пути.

Второй после мощного мотора обязательный компонент RS — адаптивная спортивная подвеска. Сразу оговоримся: «спортивная» в данном случае — это вовсе не каменная, передающая привет от каждой выбоины позвоночнику водителя. Кроссоверы серии Q славятся мягкостью хода. В этом автомобиле характеристики демпфирования могут меняться от самых комфортных до экстремально-спортивных, а дорожный просвет можно регулировать в пределах 9 см. Есть и полезная опция для тех, кто планирует ставить личные рекорды на этой машине. Это система стабилизации, которая устраняет крены кузова при быстром прохождении поворотов: электродвигатели, установленные между половинами стабилизатора на обеих осях, разворачивают эти половины в противоположенные стороны, компенсируя наклон. Работают они от бортовой 48-вольтовой сети питания, которая заряжается как раз за счет упомянутой выше рекуперации. От этой же сети питается и двигатель, обеспечивающий подруливание задних колес, поворот их на пять градусов, что значительно уменьшает радиус разворота автомобиля.

Говоря о версии RS, нельзя не вспомнить и о том, что на любой машине этой серии устанавливается оригинальная система выпуска отработавших газов с характерными овальными патрубками, которая позволяет водителю настраивать звук работы двигателя.

Эстетику спорткара дизайнеры привнесли и в салон автомобиля, похоже, немного перестаравшись. Так, сидения могут быть только трех цветов — черного, коричневого или серого. Более жизнерадостные варианты не предлагаются. Декоративные вставки — карбон, серый дуб, алюминий. Это весь список. Хотя, возможно, это и правильный подход. За рулем такой машины надо следить за дорогой, а не любоваться узором строчки на коже сидений.

Производство автомобиля началось в ноябре, ожидается, что европейские дилеры получат его в начале следующего года, а потом очередь дойдет и до российских покупателей.