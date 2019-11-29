Виртуальная наличность

Одному пермскому олигарху в начале «нулевых» приписывали фразу: «Большие деньги любят тишину». О том, что сейчас это высказывание применимо к любым без исключения суммам, я подумала на днях, когда со мной приключилась неприятная история.

В отделении банка, куда я пришла, чтобы продлить истекший вклад, мне сообщили, что с моего депозита дважды за полгода списывались средства. В ответ на просьбу пояснить, кем и на каком основании это было сделано, сотрудница распечатала листок с набором символов. Из него следовало, что 2500 руб. были списаны по постановлению судебных приставов в пользу регио­нальной ГИБДД. Ни уведомлений о штрафах, ни повесток к судьям на почту, ни сообщений об этом на сайте госуслуг и в личном кабинете налогоплательщика не было. Ничего и нигде.

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, девушка предложила воспользоваться новым финансовым продуктом: открыть счет, средства которого становятся недосягаемыми для приставов, потому что на период вклада принадлежат страховой компании. Думаю, вы понимаете, как я отреагировала.

Цифровая эпоха, конечно, прекрасна тем, что, не имея ни гроша в кармане, можно касанием карты или смартфона расплатиться за что угодно. Но у диджитализации есть обратная сторона: личная информация становится широкодоступной, а человек — более уязвимым.

Любые деньги любят тишину...