КС запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции

Конституционный суд (КС) России опубликовал постановление, из которого следует, что работодатель не вправе навязывать работнику дополнительные трудовые функции и увольнять его за отказ их выполнить. Документ опубликован на сайте КС.

Суд проверил положения ч. 5 и 6 ст. 370 Трудового кодекса РФ. Поводом к проверке послужило обращение Андрея Хмелевских. Мужчина рассказал, что в 2016 году устроился на работу в аппарат Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки на должность правового инспектора труда. Также он согласился исполнять обязанности технического инспектора труда за доплату, однако спустя несколько месяцев отказался от совместительства. Его работодатель внес изменения в должностную инструкцию правового инспектора труда, туда были добавлены обязанности технического директора. С подобным решением руководства господин Хмелевских не согласился, после чего был уволен.

Господин Хмелевских подал в суд иск о своем восстановлении в должности, а также взыскании зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Ничего не добившись, он обратился в КС. Тот в своем постановлении указывает, что трудовая функция — это конкретный вид поручаемой работнику работы, которая может меняться только с согласия работника и на согласованных с ним условиях. За иную дополнительную работу полагается доплата, говорится в постановлении. Кроме того, КС постановил, что дело Андрея Хмелевских необходимо пересмотреть.