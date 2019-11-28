Сотрудники уфимской епархии РПЦ освятили самые аварийные участки дорог

В Уфе сотрудники епархии РПЦ по просьбе местных жителей и ГИБДД окропили святой водой и прочли молитвы на нескольких самых аварийных перекрестках города, сообщает телеканал UTV. На этих участках ранее были зафиксированы ДТП со смертельным исходом, в том числе факты гибели детей. Протоиерей Олег Самойлов, отвечающий в Уфимской епархии за взаимодействие с МВД и Росгвардией, сообщил телеканалу, что «разнообразные пакости» делают «падшие духи — бесы», и церковный ритуал позволяет «от них очистить». Во время ритуала движение на улицах было остановлено.

В ГИБДД ранее заявляли, что после таких обрядов количество аварий на этих участках заметно снижается, сообщается на сайте телеканала.

В мае 2017 года резонанс в уфимских СМИ получила инициатива главы Башкортостанской митрополии Никона с призывом к настоятелям храмов ежедневно молиться о прекращении дождя. Тогда в регионе за месяц выпало 139% нормы осадков. В июле того же года глава Калтасинского района Башкирии искал вертолет, чтобы священники провели «экстренный молебен» за прекращение дождей и спасение урожая. Чиновники обратились за помощью в компанию «Транснефть-Урал», но обращение поддержано не было.

Ирина Самойлова