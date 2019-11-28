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Кадастровая палата дала рекомендации по защите электронной подписи

Федеральная кадастровая палата дала рекомендации по защите электронной подписи от мошенников. Главное, нужно обеспечить ограничение доступа лиц к ключевой информации. При получении подписи необходимо установить надежный пин-код и сохранить его в тайне.

«Если мошенник завладел средством для создания усиленной квалифицированной электронной подписи от имени другого человека, то фактически спектр его действий с этим инструментом становится неограниченным»,— считают в Кадастровой палате.

Если есть подозрение, что подписью кто-то завладел, то нужно приостановить или прекратить ее действие через аккредитованный удостоверяющий центр.

Мошенник может получить ключ электронной подписи двумя способами: забрать USB-носитель и совершить несанкционированные действия или обманом получить информацию у удостоверяющего центра. В Кадастровой палате рекомендуют не доверять центрам, которые обещают выдать сертификат дистанционно на основании фотографий или скан-копий персональных данных.

«Нам известно о двух случаях мошенничества с электронной подписью на рынке недвижимости, в масштабах всей страны это тысячная доля процента. Но даже на такие единичные случаи государство очень быстро отреагировало и ужесточило законодательство»,— приводит пресс-служба слова замглавы Кадастровой палаты Павла Чащина.

Напомним, правительство ранее предложило выдавать электронные подписи дистанционно. Минкомсвязь предлагает получать подпись через портал госуслуг или Единую биометрическую систему.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Электронные подписи отправят на "облака"».

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