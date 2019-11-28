«Жилстройинвесту» не дают построить многоэтажки на месте бывшей базы «Башинформсвязи» у парка Гафури

Администрация Уфы отказалась согласовать компании «Специализированный застройщик "Четыре сезона — Жилстройинвест"» (входит в девелоперскую группу «Жилстройинвест» предпринимателя Рабиса Салихова) использование под строительство многоэтажных домов площадки на улице Зорге, рядом со спортивным центром «Зорге фитнес». На участке площадью 6,3 тыс. кв. м, по данным картографических сервисов, располагаются объекты бывшей производственно-складской базы «Башинформсвязи». Они выставлялись на продажу в 2018 году. Застройщик просил мэрию, как следует из ее постановления от 25 ноября, согласовать условно разрешенный вид использования участка «для строительства многоквартирных многоэтажных домов». Причины отказа в согласовании мэрия пока не объясняет.

В начале года Росимущество пыталось вернуть часть объектов базы (подземное укрытие для связистов на 150 человек) в федеральную собственность, но проиграло разбирательство в арбитражном суде.

Ирина Самойлова