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Росреестр заявил об устранении сбоя в работе

Получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте в Москве невозможно с прошлой недели, рассказал нотариус «Ведомостям» — у него зависло десять заявок. Служба техподдержки Росреестра зафиксировала технический сбой, заявил представитель Росреестра. По его словам, проблему устранили.

Сайт Росреестра сообщал, что из-за технических работ документы выдаются с задержкой в 68 часов. Сейчас из-за ограничений одновременной отправки выписок образовалась очередь. Ее Росреестр обещает устранить в течение пяти дней.

Росреестр должен выдавать выписки в течение трех рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении сведений. Выписка из реестра важна для совершения разных сделок, в том числе для получения ипотеки.

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