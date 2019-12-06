Жареная картошка по-домашнему

Вы ведь любите жареную картошку? Я вот пытаюсь себя убедить, что ни капельки, но даже в «Макдоналдсе» тихонько таскаю ее из ребячьих пакетиков. Особенно невозможно устоять перед той, что называется «Картофель по-деревенски», обжаренной большими ломтиками. В нашем отечественном общепите и в советские времена было нечто подобное — «Картошка по-домашнему». И сейчас ее кое-где подают. Иногда нарезают ломтиками, похожими на дольки апельсина, иногда крупными кубиками или чуть меньшими кусочками. Самую вкусную, с луком, я пробовала в Одессе у известной в городе Ирины Ангеловой (кафе «У Ангеловых»). Ее картошка по-домашнему — золотая, с тонкой хрустящей корочкой, чуть колючая на первый укус, а внутри кремовая. Масляная, ароматная. Раз съешь — не забудешь. Я попросила Ирину открыть тайну. Она позвала на кухню понаблюдать за процессом: вроде бы ничего сложного, но это настоящее священнодействие. И сковородка должна быть особенная, и картошка, и жарить ее нужно внимательно, целый час, ни на что не отвлекаясь, даже разговаривать запрещается — упустишь, сделаешь неверный жест. И настроение при этом требуется вдохновенное — очень капризное блюдо, и к мастерству взывающее, и к искусству. Вопреки названию, такое вряд ли станешь готовить дома — уж очень затратно (не в финансовом, разумеется, смысле). Но все же это блюдо не давало мне покоя. Ведь можно же, наверное, размышляла я, оптимизировать процесс, сделать его более технологичным.

Какие при жарке картошки главные проблемы? Прилипает к сковородке, крошится, превращается в кашу. В интернете вы найдете десятки советов, как всего этого избежать. Не делать картошку по-домашнему из молодых клубней — слишком водянистые, медленно схватываются. Не солить ломтики перед обжаркой — только в конце: соль вытягивает воду и на сковородке образуется лишняя влага. Не выбирать крахмалистые сорта: при нагревании крахмал на поверхности ломтиков моментально превращается в клей и они слипаются. Советуют подержать уже почищенную картошку в холодной воде, чтобы лишний крахмал ушел, потом обсушить и жарить. Но даже по фотографиям авторов всех этих рецептов видно: картошка не идеальна. Так нужен жареной картошке крахмал или нет? Ответ дает гастрономическая химия.

Что сводит с ума в самых популярных в мире чипсах Pringles? Совершенный хруст! Чтобы его добиться, в массу, из которой делают чипсы, добавляют именно крахмал. Во многих азиатских кухнях кусочки курицы или мяса перед фритюром покрывают тонким слоем крахмала — опять же для хруста. Но и в том и в другом случае это сухой крахмал, обезвоженный и кристаллизованный. Можно ли кристаллизовать крахмал на поверхности картофельных ломтиков? Оказывается — легко! Для этого картофель надо сначала бланшировать в слабо кипящей воде — она вытягивает крахмал на поверхность и быстро вымывает излишки. Крахмальные гранулы впитывают воду, набухают и распадаются на амилозу (главный полисахарид крахмала) и глюкозу. Затем воду надо слить, а картошку пропарить, высушить и дать ей остыть. Увидите: обжарка потом пойдет легко, кусочки не станут слипаться и приставать ко дну — они быстро обрастут хрустящей корочкой, сохранив внутреннюю сочность. Почему? Как только влага на поверхности картофеля испаряется и он остывает, амилоза желатинизируется и затвердевает — при последующей обжарке она дает хрусткость, как сухой крахмал. А глюкоза темнеет — получается привлекательный золотисто-коричневый цвет. Еще лучше бланшировать картофель в слабощелочной воде: она разрыхляет поверхность ломтиков и как бы увеличивает площадь испарения влаги. А если остывшие кусочки немного потереть друг о друга с солью, их поверхность еще больше разрыхлиться — она будет прекрасно удерживать на себе масло с солью и специями, а потом, по мере того как картофель обжаривается, влажная шероховатость высыхает, образуя надежную корочку.

Какой для нашего блюда выбрать картофель? Лучше всего среднекрахмалистый, с пометкой «для жарки и запекания». Обычно это красновато-коричневые клубни. Какое использовать масло? Бланшированная и пропаренная картошка легко впитывает вкусы и ароматы — выбирайте то, что вам больше нравится, но учтите: растительное масло дает меньше хрусткости, чем сливочное или гусиный жир. И конечно, гораздо проще жарить не на сковородке, а на просторном противне в очень горячей духовке: картошку можно уложить одним слоем и не париться с ее постоянным помешиванием. Вот такая технология. А теперь конкретные действия.

Застилаем противень бумагой для выпечки, смазываем растительным маслом и отправляем в духовку — ее надо нагреть до максимальной температуры (240–250 градусов). Картошку моем, чистим и разрезаем каждую на восемь частей. Ставьте на средний огонь кастрюлю с широким дном, заливайте литр воды — добавляйте соду и закидывайте всю картошку. После закипания варите пару минут. Слейте воду, чуть уменьшите огонь и пропаривайте картошку, встряхивая кастрюлю, пока вся влага не испарится,— это еще две минуты. Выложите ломтики на бумажные полотенца. Пока они остывают, надо распустить в кастрюле сливочное масло, добавить соль, по желанию чеснок, перец и любимые специи, отправить в эту смесь картошку и нежно, но тщательно перемешать. Ровным слоем укладывайте картофель на горячий противень и устанавливайте его в нижней трети духовки. Жарьте около 20 минут — низ должен стать хрустящим, золотисто-коричневым и легко отходить от промасленной бумаги (лучше чуть передержать, чем недодержать). Переверните ломтики тонкой лопаткой, установите противень в верхней трети духовки и жарьте еще примерно столько же. Если любите картошку с луком — переворачивая, немного раздвиньте ломтики и выложите в середину тонко нарезанную и приправленную растительным маслом и солью луковицу. В конце лук надо смешать с картошкой.

Результат вас впечатлит: картошка получается нежной внутри и хрусткой снаружи. Ну да, у Ангеловой она все равно еще лучше. Но это уже большое искусство, а не понятная каждому простая технология.

Жареная картошка по-домашнему 1 Картофель средней величины (700 г) 2 Сода (½ чайной ложки) 3 Сливочное масло (50 г) 4 Растительное масло, соль, чеснок, лук, специи

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