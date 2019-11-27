«Башкиравтодор» закатали в бумажный долг

Госкомпания «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в республике — проиграла в кассации арбитражное разбирательство и теперь должна будет выплатить 670 млн руб. Московскому кредитному банку. Долг образовался в 2015 году, когда «Башкиравтодором» руководил Ринат Абдуллин. Полтора года предприятие пыталось оспорить решения предыдущего руководства, но пока безуспешно, правда, остается возможность обратиться в Верховный суд России. Сумма выплат сопоставима с чистой прибылью госкомпании за 28 лет. По мнению юристов, шансов избежать выплат у госкомпании практически нет.

АО «Башкиравтодор» (100% акций принадлежит Башкирии) проиграло кассационную инстанцию арбитражного суда, где оспаривало сделки бывшего генерального директора Рината Абдуллина (руководил предприятием с сентября 2013 до февраля 2016 года). В 2015 году глава компании передал девять векселей стоимостью 450 млн руб. московскому ООО «Нефтегазовая промышленная компания» (НПК) на условиях получения соответствующей суммы. Однако фактически на счет АО поступило только 250 млн руб., а на оставшуюся сумму госпредприятие получило четыре векселя «дочки» НПК — уфимского ООО «Региондорстрой» (тогда было крупным подрядчиком Управления дорожного хозяйства Башкирии).

В мае-июне 2018 года НПК (к тому моменту было переименовано в ООО «Консалт-юнити) и «Региондорстрой» были признаны банкротами. К Московскому кредитному банку, как ранее заявляли в «Башкиравтодоре», векселя перешли от Российского национального коммерческого банка, куда их в виде залога вносила НПК. Каким имуществом были обеспечены векселя «Башкиравтодора», в материалах арбитражного дела не уточняется.

В «Башкиравтодоре» заявляли, что узнали о сделке только после ухода Рината Абдуллина. Из компании он ушел в 2016 году.

Когда в конце 2017 года Московский кредитный банк предъявил требование об оплате векселей, госпредприятие пыталось признать сделку бывшего руководства недействительной в арбитражном суде и даже выиграло в первой инстанции. Так, арбитражный суд Москвы признал сделку невыгодной для «Башкиравтодора», а действия НПК, навязавшей ее условия, злоупотреблением права. В конечном итоге суд первой инстанции также установил в сделке признаки вывода активов госпредприятия. Однако в сентябре апелляционный суд это решение отменил, а 25 ноября выводы апелляции оставил в силе кассационный суд Московского округа. Мотивировочная часть решения кассации пока не опубликована.

Сегодня в арбитражном суде Башкирии назначены очередные слушания по иску Московского кредитного банка о взыскании с «Башкиравтодора» 450 млн руб. основного долга, 80 млн руб. процентов и пени, набежавших по состоянию на январь 2018 года, а также проценты и пени на день фактической оплаты. По оценке “Ъ”, сумма выплат за время судебного разбирательства увеличилась до 670 млн руб. (векселя выдавались под 16% годовых).

Выручка «Башкиравтодора» в 2018 года составила 7,16 млрд руб., чистая прибыль — 23,5 млн руб. Таким образом, сумма взыскания сопоставима с чистой прибылью госпредприятия за 28 лет.

Один из бывших сотрудников «Башкиравтодора» сообщил, что в ходе судебного разбирательства банк предлагал компании мировое соглашение, позволявшее снизить размер взыскания до суммы основного долга. «Но руководство "Башкиравтодора" вообще не хочет платить по этому долгу и до последнего оттягивало этот момент, продолжая судиться. Наверное, не хотят брать на себя ответственность за решения предыдущего руководства»,— отметил собеседник.

Источник в правительстве Башкирии сказал, что «создается юридическая почва для пересмотра дела по новым обстоятельствам». «Вплоть до возбуждения уголовных дел на руководителей, принявших такие решения»,— добавил собеседник. По его данным, «Башкиравтодор» намерен попытаться пересмотреть решение в Верховном суде России.

В 2015–2016 годах в отношении Рината Абдуллина были возбуждены два уголовных дела по статьям «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ), ущерб предприятию в них оценивался суммарно в 83,5 млн руб. О завершении расследования позже не сообщалось.

«Принимая во внимание социальную роль компании («Башкиравтодор».— “Ъ”), банк неоднократно предлагал все возможные варианты досудебного урегулирования. Не получив должного отклика, банк обратился в суд и намерен законным образом отстаивать свои интересы»,— заявили в пресс-службе Московского кредитного банка.

«Попытка компании затянуть процесс взыскания с нее вексельного долга даже путем предполагаемого возбуждения уголовного дела на чиновников или бывшее руководство предприятия также малоперспективна. "Башкиравтодор" получил деньги и в любом случае обязан погасить вексельный долг»,— отметил старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

Булат Баширов