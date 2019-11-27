Французский шеф-повар подал в суд на Michelin из-за лишения звезды

Известный французский шеф-повар Марк Вейра подал в суд города Нантера иск, в котором потребовал от инспекторов гида Michelin раскрыть свои критерии оценки ресторанов и конфиденциальные записи. Скандал начался после того, как в нынешнем году в издаваемом Michelin гиде ресторан господина Вейра La Maison des Bois во Французских Альпах лишился одной из трех мишленовских звезд. Суд города Нантера начнет рассматривать дело уже сегодня, 27 ноября, пишет Les Echos.

По словам самого господина Вейра, инспектор Michelin лишил его ресторан одной звезды после того, как, попробовав там сырное суфле, решил, что его приготовили с чеддером, а не с французскими сырами реблошон, бофор и томм. «Я положил в него шафран, и джентльмен, который пришел, подумал, что это чеддер, потому что суфле желтое. И это вы называете знакомством с местом? Это просто безумие»,— рассказал Марк Вейра. По его словам, из-за лишения его ресторана мишленовской звезды он находился в подавленном состоянии восемь месяцев, а вся команда ресторана плакала, когда узнала об этой новости.

Это первый случай, когда шеф-повар подает иск с требованием к Michelin раскрыть причины ухудшения позиции ресторана в гиде. По мнению господина Вейра, он имеет право ознакомиться с подробным обоснованием лишения La Maison des Bois мишленовской звезды. Помимо этого он надеется, что суд заставит Michelin предоставить данные о своих критериях, методах оценки и о том, как обучаются инспекторы, занимающиеся такой оценкой. Адвокат Michelin Ришар Малка заявил, что это дело противоречит конституционному праву на свободу слова, и назвал его примером «паталогического эгоизма».

Яна Рождественская