Под прикрытием детектива

На канале Starz вышел ирландский сериал «Дублинские убийства», который явно не хочет быть детективом, хотя речь в нем идет о расследовании нескольких убийств

В основе сценария «Дублинских убийств» — детективные бестселлеры из серии «Дублинский отдел убийств» ирландской писательницы Таны Френч. В серии всего шесть романов, а в сериале пока экранизированы первые два. Френч на протяжении своей детективной саги меняет главных героев: все они служат в «Гарде» (так называется полиция в Ирландии), в убойном отделе Дублина, но не все там задерживаются.

Те двое, что появляются в первой истории, наломают столько дров, что прощай карьера. Это закадычные напарники Роб Райли (Киллиан Скотт) и Кейси Мэддокс (Сара Грин), и с ними с самого начала что-то не так. Их вызывают на труп: в лесу неподалеку от Дублина найдено тело девочки-подростка, ее зовут Кэти Дэвлин, а убийство похоже на ритуальное — тело распростерто на камне, похожем на древний алтарь, и вокруг этого места археологи ведут раскопки. И что же делают наши красавцы-детективы? А вот что: едва ознакомившись с обстоятельствами дела, Кейси тут же предлагает партнеру спихнуть расследование на кого-нибудь другого, немного покопавшись в нем для вида. «Очень просто: я пойду к начальству и пожалуюсь на бессонницу и нестабильную психику, а ты поддакнешь — ага, она в последнее время ведет себя неадекватно». Все дело в том, что нынешнее убийство может быть связано с давней историей, случившейся в том же лесу 30 лет назад. Тогда, в 1985-м, здесь пропали трое детей, а спустя сутки нашли только одного, Адама, который стоял, прижавшись к дереву, в распоротой футболке и кедах, пропитанных кровью. И ничего не мог рассказать о случившемся: после пережитого шока мальчишка потерял память.

Кейси Мэддокс знает, что ее напарник, англичанин Роб, на самом деле тот самый ирландский мальчик Адам. Его увезли в Англию после того, как родители пропавших детей стали обвинять пацана в том, что он причастен к трагедии: Англия — это такой лимб, куда девушки из Ирландии едут делать аборты, и последнее пристанище, куда ирландцы бегут вообще от всех бед. Когда герой сериала из Ирландии садится на паром в Ливерпуль (или наоборот!) — за этим вечно кроется какая-то драма. Что до Адама, то он вернулся буквально другим человеком. И ни одна живая душа, кроме Кейси, не знает, что ему нельзя вести расследование как лицу причастному,— беда еще и в том, что отец убитой девочки проходил свидетелем по тому давнему делу.

Параллельно сюжету с первым убийством разворачивается другой: Кейси вызывают на труп, как две капли воды похожий на нее саму! По документам убитую зовут Лекси. При этом Кейси круглая сирота, а «Лекси» — ее воображаемый друг, сестра-близнец, которую она придумала себе, когда в автокатастрофе погибли родители. Но и этого мало: Кейси уже работала под прикрытием под именем Лекси, и чтобы раскрыть убийство своего доппельгангера, ей, кажется, придется сделать это снова. Здесь тоже есть своя чисто ирландская специфика: «Знаешь, сколько заданий можно выполнить под прикрытием у нас в Ирландии? Только два. Это в Америке ты можешь работать под прикрытием всю жизнь, но тут слишком маленькая страна!» Так говорит Кейси ее куратор. И вот два тревожных полицейских с нестабильной психикой и травматичным прошлым на свою голову ввязываются в истории, связанные с этим прошлым.

Сценарий сериала по романам Френч написала маститая Сара Фелпс, спец по экранизациям от Диккенса и Агаты Кристи («Испытание невинностью», «И никого не стало») до Джоан Роулинг. Ее главная фишка в адаптации первоисточников в сторону смотрибельности. В данном случае она свела в одном сезоне два расследования из разных романов, что вряд ли понравится их почитателям. Зато может понравиться любителям скандинавского нуара. Англичане так долго и преданно любили этот жанр, что, кажется, заразились нордической смурью. Здесь же происходит нечто странное: обычно — что у англичан, что у скандинавов — атмосфера атмосферой, но детективная интрига — это святое. Но не в этот раз! В «Дублинских убийствах» ее совершенно отодвигает на второй план психодрама на грани истерики. Какая вам, в сущности, разница, кто убил Лору Палмер? Вы и убили-с! «Мы оба выжили, и не знаем зачем»,— говорит Кейси, и этот вопрос оказывается здесь куда важнее поисков преступника. В итоге нам, конечно, расскажут, кто убийца, со всеми причитающимися неожиданными поворотами сюжета. Но победа окажется равна поражению. «Ты, мать твою, разбил мне сердце»,— скажет Робу грубый начальник убойного отдела. Но в таких случаях всегда остается еще паром в Ливерпуль.

«Dublin Murders», 2019—

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