Какая еда, такие и бактерии

Калифорнийские ученые показали, что диета и способ приготовления пищи серьезно влияют на состав микробиома — популяции микроорганизмов, населяющих кишечник человека и обеспечивающих переваривание пищи.

«Мы изучали, как различные виды питания — например, вегетарианское или мясное — влияют на микробиом (кишечные бактерии),— рассказывает старший автор исследования Питер Тернбо, доцент кафедры микробиологии и иммунологии в Калифорнийском университете (Сан-Франциско).— Мы были удивлены, обнаружив, что никто не изучал фундаментального вопроса: как кулинария сама по себе меняет состав микробных экосистем в наших кишках».

Опыты проводились на мышах. Оказалось, что для микробиома нет разницы, сырое или приготовленное мясо ест хозяин. А вот при употреблении вареной или сырой картошки разница в микробиоме была весьма заметной. Это наблюдение подтвердилось и на других овощах: бактерии меняются при переходе с сырых на вареные. Вероятно, полагают исследователи, дело в том, что приготовленные овощи легче усваиваются в тонком кишечнике в отличие от сырых, для усвоения которых нужна дополнительная работа бактерий. Кроме того, выяснилось, что сырые овощи губительны для некоторых видов кишечной флоры.

«Мы удивились, когда поняли, что различия в микробиоме вызваны не только изменением углеводного обмена, но и влиянием химических веществ, содержащихся в растениях,— продолжает Тернбо.— Мне кажется, это дополнительно подчеркивает важность нашего исследования: как компоненты разных диет влияют на флору кишечника».

Исследователи также обнаружили, что диеты, основанные на сырых продуктах, заставляют мышей терять вес, но, если пересадить микробиом сыроедов другим мышам, те начинают вес набирать. Этот парадокс еще нуждается в объяснении.

Исследованием заинтересовалась и группа людей-добровольцев. Они тоже получали из рук ученых сырую или приготовленную пищу, и оказалось, что на людей более или менее распространяются те закономерности в изменении микробиома кишечника, которые наблюдались у мышей.

«Было удивительно видеть, как приготовление пищи, которое воздействует на грызунов, также имеет отношение к людям, хотя интересно, что особенности воздействия на микробиом все-таки различались у двух видов,— делится наблюдением Тернбо.— Мы, разумеется, очень заинтересованы в более крупных и длительных исследованиях на людях, чтобы оценить долгосрочное влияние изменения пищевого режима».

По словам Тернбо, понимание того, как диета влияет на микробиом, позволит сделать выводы о том, как кишечные микробы влияют на увеличение веса и другие аспекты здоровья.

Мария Грибова, по материалам Университета Калифорнии в Сан-Франциско