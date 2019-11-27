«Ипотечное страхование в перспективе — цифровой бизнес»

Крупнейшие российские банки снижают ставки ипотечных кредитов. Вместе с ростом спроса на займы обычно растет и число обращений в страховые компании — получатели кредитов страхуют свое имущество, жизнь и здоровье. Ждут ли в страховых компаниях наплыва клиентов на фоне падающих ставок? И насколько активно развивался рынок ипотечного страхования в 2019 году? Об этом в программе «Цели и средства» Марат Кашин побеседовал с начальником управления по работе с банками компании «Ингосстрах» Романом Варламовым.

— Давайте для начала разберемся, что такое ипотечное страхование. Пусть ваша должность будет подсказкой — это ситуация, когда банки обращаются в страховые компании и страхуют свои риски, так ли это? И что это за риски?

— Клиенты обращаются в страховые компании и страхуют риски, но это страхование, которое спровоцировано требованиями банка. То есть банки напрямую риски не страхуют, точнее говоря, страхуют по другим корпоративным программам, которые мы сейчас не обсуждаем, — они именно выставляют требования при получении кредита к заемщику, что тот должен застраховать. Прежде всего — застраховать нужно предмет ипотеки от рисков физической гибели или повреждения: от пожара, взрыва, залива, стихийного бедствия, каких-то противоправных действий. Это обязательное страхование, продиктованное требованием Федерального закона «Об ипотеке». Второй риск, который требуется практически всеми банками — страхование рисков несчастного случая и болезни заемщика. Есть и другие опциональные требования по страхованию банков, но вот перечисленные мной два — основные, и именно за покрытием этих рисков получатели ипотечных кредитов обращаются к страховщикам.

— Какие из страховых продуктов обязательны? Есть еще и добровольные, которые тоже сопровождают процесс ипотечного кредитования? Насколько активно получатели ипотеки обращаются к этим добровольным видам.

— По закону обязательно только страхование имущества. Но банки, работая со своими рисками, как правило, выставляют требования об обязательном страховании дополнительных рисков, в противном случае для клиента повышается ставка. Это практически всегда страхование жизни и здоровья, а также страхование права собственности на недвижимое имущество, так называемое титульное страхование. И вот этот комплекс «три в одном» для большинства российских банков, за исключением Сбербанка, пожалуй, является стандартным комплексом. У клиента есть опция отказаться, ограничиться только страхованием имущества, но в этом случае банк оставляет за собой право повысить процентную ставку, потому что для него риски становятся выше.

— И он это делает, как правило?

— Он это делает, как правило, да. Что касается добровольных видов, скажем так, которые не требуются банками, но очень полезны для ипотечного заемщика, то здесь очевидно необходимым является страхование гражданской ответственности — проще говоря, это страхование перед соседями за то, что вы их зальете, сожжете и еще там что-то сделаете, особенно во время ремонта. Несмотря на высокую доступность этого вида –такая программа легко продается, дешево стоит и на самом деле всем нужна, — к сожалению, почему-то этот вид очень слабо развит в России, и в нашем достаточно большом портфеле ипотечного страхования полисов по страхованию гражданской ответственности очень мало.

— Может быть, во время оформления ипотеки люди неохотно соглашаются на это, потому что и так пакет уже кажется таким пухлым, достаточно много приходится платить страховых премий, а вот отдельно этот вид существует более эффективно?

— Вы совершенно правы. Люди на этапе покупки ипотечной страховки, как правило, нервничают, скажу больше — они злятся. Они зачастую воспринимают эту страховку как некий вмененный налог, какое-то обязательство, я их понимаю как ипотечный заемщик, потому что и так есть высокие расходы, связанные с приобретением квартиры — оценка, регистрация, и еще страховой полис. И понятно, что увеличение стоимости страхования, не важно, по какой причине, воспринимается очень болезненно и местами даже агрессивно. Но самое интересное, что страхование гражданской ответственности нужно именно в тот момент, когда вы купили квартиру по ипотеке, вошли в право собственности. В 50-70% люди ремонтируют квартиру после приобретения, и вот здесь гражданская ответственность очень нужна.

— Наступает время повышенного риска?

— Наступает время повышенного риска, потому что не все работают с какими-то лицензированными бригадами, очень много самозанятых бригад, у которых ответственность, соответственно, тоже не застрахована. Поэтому, как правило, когда люди берут ипотеку, они находятся в пределе с точки зрения выплаты ежемесячных аннуитетов, и даже небольшая финансовая потеря из-за ЧП во время ремонта, даже 20 тыс., значимо бьет по бюджету, по карману. Поэтому мы, конечно, очень рекомендуем, рассказываем, убеждаем приобрести полис гражданской ответственности, но конверсия, к сожалению, по-прежнему очень низкая — очень мало клиентов, которым мы предлагаем купить полис по «гражданке», его действительно покупают.

— Многие банки сейчас максимально снижают ставки ипотечных кредитов, Сбербанк буквально на днях это сделал, теперь от 6,5% ставка, еще с десяток банков чуть раньше понизили свои ставки, в среднем она составляет 8% по рынку. Как это все отражалось на сегменте страхования? Почувствовали ли вы какой-то резкий рывок, приток клиентов за два последних месяца?

— Несомненно, ипотечное страхование — прямая производная от ипотечного кредитования, поэтому любые изменения на рынке кредитования на нашем рынке тоже сказываются. Если рассматривать последнее понижение ставок, то, наверное, пока мы имеем дело с неким отложенным эффектом — вот прямо взрыва мы не наблюдаем. При этом совершенно точно можно утверждать, что повышение активности на рынке кредитования и снижение ставок привлечет дополнительных заемщиков, потому что население действительно чувствительно и к цене кредитования, и к цене страховки. Но при этом очень большое количество платежеспособного спроса — проще говоря, желающих получить ипотеку — ее получили в 2018 году, в предыдущие волны кредитования. И сейчас, я думаю, более явной, может быть, будет тенденция не только к первоначальному кредитованию, но и к рефинансированию имеющейся ипотеки, то есть к переходу на более выгодные ставки.

— И, может быть, есть еще какая-то новая волна ожидающих дальнейшего понижения ставок? И тоже будет когда-то отложенный спрос?

— Возможно, но здесь надо понимать, что есть еще сезонные колебания — по опыту, максимально активно рынок ипотеки ведет себя осенью и весной. Хотя в декабре, на удивление, очень многие решают купить квартиру, чтобы встретить новый год в новом доме.

— Сами программы страхования меняются как-то, трансформируются со временем, появляются новые услуги, условия? Что происходит с тарифами?

— Рынок ипотеки, ипотечного страхования консервативен, поскольку требования со стороны банков по обеспечению защиты заемщиков, защиты своих кредитов, не изменяются. Они изначально были заданы как тотальные, то есть покрывается, по сути, практически все — жизнь, здоровье, практически без исключений. В этой связи запас для изменений не очень большой. Мы с коллегами из банков идем сейчас, скорее, по пути максимального упрощения договорных форм. Когда этот рынок начинался, мы выдавали полисы на 17 страницах, сейчас мы хотим сделать их на одной странице, более того, дать клиенту возможность купить этот полис, условно, одной кнопкой на смартфоне.

— И вы упредили мой вопрос по поводу онлайн-оформления полисов — насколько это сейчас распространено? Или только сейчас вы подходите к максимально простому оформлению?

— Мы пионеры на этом рынке. Честно признаюсь, первые онлайн-полисы по ипотеке мы начали выдавать в 2015 году, то есть первые шаги на этом рынке сделали. Сейчас мы постепенно подходим к зрелости. История с цифровизацией ипотечного кредитования интересна всем — и банкам, и страховщикам, и клиентам. В том числе потому, что у клиента расширяются возможности для поиска наилучшего предложения, чтобы выйти из ситуации, когда по каким-либо причинам в отдельно взятом отделении ему говорят: иди страховаться сюда и больше никуда. Конечно, это неправильно, это и сами банки пытаются искоренять, потому что это не клиентоориентированный подход, путь в никуда. Онлайн-продажи — как раз направление, где у клиента абсолютная свобода выбора, при этом он не ограничен какими-то сроками работы страховщика, условно говоря, когда он должен подъехать в рабочее время и обязательно к какой-то определенной девочке, которая может и заболеть, и уйти пораньше. У него возможность приобрести полис в удобное время в удобном месте, синхронизироваться под свою сделку и получить максимально простой и понятный комплект документов. Это то, куда мы идем с коллегами из банков, и я думаю, что какой-то сегмент ипотеки в офлайне останется, но, по ощущениям, все-таки это такой цифровой бизнес в будущем.