Покупка автомобиля станет проще

1 января 2020 года вступает в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств». Масштабный документ, который готовился почти 10 лет, содержит большое количество разных нововведений. Можно будет поставить на учет новую машину прямо в автосалоне и изготовить государственные регистрационные знаки у аккредитованной организации. Вводятся новые ограничения и обязанности, в частности полицейская маркировка и запрет на передвижение автомобилей без номерных знаков. Подробности — в нашем обзоре.

Разработать закон, регулирующий вопросы регистрации транспортных средств, премьер-министр Владимир Путин поручил еще в 2010 году. В конце 2011 года первую версию законопроекта в Госдуму внес бывший руководитель российской Госавтоинспекции и экс-сенатор от Карелии Владимир Федоров. За девять лет работы документ сильно изменился, в него было внесено множество поправок, но изначально заложенная концепция сохранилась. В 2018 году закон приняли в окончательном чтении, в июле 2019 года внесли ряд уточнений. С 1 января 2020 года вместе с «якорным» документом заработают еще пять постановлений правительства и шесть приказов МВД России.

Из автосалона — с номерами

«Центральное нововведение — возможность получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) прямо в автосалоне», — рассказывает начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

Постановкой автомобиля на учет, как и сегодня, будет заниматься Госавтоинспекция. Но осматривать транспортные средства (ТС) и проверять документы у владельца машины будет ответственный сотрудник автосалона. Компания передаст подразделению всю информацию и результаты осмотра (фотографии) через портал госуслуг. Госавтоинспекция проверит сведения и примет решение о допуске автомобиля к движению. Документы и номера для передачи автовладельцу нужно будет получить в подразделении. Не каждый автодилер сможет предоставлять гражданам такую услугу: компания должна получить статус «специализированной организации» и войти в открытый государственный реестр, который будет опубликован на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).

Другое важное нововведение — обязанность граждан наносить дополнительную полицейскую маркировку в случаях, если заводские номера на кузове или раме прочитать невозможно (например, из-за коррозии или ремонта). После того как на автомобиле выявлена нечитаемая маркировка, на несъемные части устанавливается не менее трех бирок, пломб или печатей (это нужно для исключения случаев мошенничества). В ОВД направляется комплект документов для проверки автомобиля, затем руководитель регистрационного подразделения принимает решение о возможности нанесения маркировки. Для проведения процедуры (оплачивается за счет автовладельца) нужно обратиться в испытательную лабораторию или к заводу-изготовителю.

С 1 января также вводится привязка кода региона на ГРЗ к месту регистрации владельца: это означает, что житель Рязанской области и житель Чечни смогут получить номер только с кодом 62 или 95, соответственно, причем независимо от того, в каком регионе регистрируется машина. Если гражданин обратится в подразделение по региону регистрации, у него будет выбор — получить ГРЗ по стандартной процедуре или напечатать его самостоятельно у аккредитованного изготовителя номеров. Новая опция введена для удобства граждан, желающих сэкономить время и деньги. При обращении в любое другое подразделение (например, если москвич регистрирует автомобиль в Новосибирске) напечатать знак можно будет только у изготовителя.

В одной из редакций закона планировалось, что граждане получать госрегзнаки в подразделениях вообще не будут: печать номеров хотели передать специализированным организациям целиком. Но после дополнительных проверок выяснилось, что таких фирм очень мало и у граждан могут возникнуть сложности при регистрации. По инициативе МВД России закон оперативно поправили, для автомобилистов сохранена возможность выбора.

Вводится также ряд новых ограничений. В частности, с 1 января появляется запрет на эксплуатацию транспорта на автодорогах без ГРЗ. Сейчас, напомним, после покупки нового автомобиля можно выехать из салона без номеров и в течение 10 дней поставить его на учет. С нового года нужно будет получать ГРЗ при регистрации машины у дилера (при наличии технической возможности) либо вывозить машину на эвакуаторе. Для тех, кто покупает подержанный автомобиль, процедура не изменится: после покупки машины остается госзнак прежнего владельца, можно сразу выезжать на дорогу, обращает внимание полковник полиции Роман Мишуров.

Кроме того, с 1 января будет запрещена регистрация транспортных средств на лиц младше 16 лет. Ограничение вводится для исключения практики, когда граждане регистрируют машины на своих детей, чтобы их нельзя было привлечь к административной ответственности как собственников ТС. Подобный законодательный пробел позволяет злостным нарушителям ПДД уходить от ответственности.

Государственный реестр и нарушения

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Закон и связанные с ним подзаконные акты устанавливают новые требования к компаниям, которые желают участвовать в процедуре регистрации транспортных средств.

На получение статуса «специализированной организации» могут претендовать автопроизводители или юридические лица (ИП), уполномоченные производителем на продажу автомобилей. Компания должна быть включена в государственный реестр, ведением которого займется Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения МВД России. Автодилер должен иметь собственное здание, помещение (или взятое в аренду) и отдельного сотрудника для проведения осмотра автомобилей. Требования к таким сотрудникам уже прописаны в приказе МВД России от 20 июня 2019 г. N 403, который вступит в силу 1 января вместе с законом. Специалист должен разбираться в конструктивных особенностях автомобилей, классификации и системе обозначений транспортных средств, правилах маркировки, методах идентификации ТС. Он должен уметь выявлять признаки изменения идентификационных данных. Обязательно наличие среднего или высшего образования, документа, подтверждающего «квалификацию для осмотра автомобиля». Определены основания и для исключения автодилера из реестра: например, если выявлено два или более случая, когда при регистрации ТС компания предоставила «заведомо ложные» или «недостоверные сведения об идентификационной маркировке».

Отдельные требования предъявляются к изготовителям регистрационных знаков — для них создадут отдельный государственный реестр. Как и автодилеры, компании обязаны будут иметь собственное помещение (либо арендовать его) и оборудование для печати номеров. Специальная продукция будет храниться в особых условиях: номера должны складироваться в металлических несгораемых шкафах либо в надежных сейфах. Каждая компания обязана будет использовать специальный софт для учета ГРЗ. В случае, если в течение года фирма-изготовитель два или более раза нарушит правила изготовления или хранения ГРЗ, ее исключат из государственного реестра.

Интерес бизнеса и удобство граждан

«Автомобильные компании давно просили разрешить регистрировать машины в автосалонах, – рассказывает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. – Надо понимать, что это не дополнительный способ заработать, а новый удобный клиентский сервис. Весь автобизнес выстраивается именно от потребности клиентов, на сохранении их лояльности. Не думаю, что сразу после вступления закона в силу начнется повальное участие дилеров в новой услуге. Пока нам не все до конца понятно в новой процедуре, мы еще изучаем законы. Но уверен, что довольно быстро она станет популярной, поскольку будет действительно востребована у клиентов. Те дилеры, которые не будут услуг предоставлять, очевидно, начнут проигрывать своим конкурентам».

Член технического комитета «Безопасность дорожного движения» при Росстандарте Петр Шляхин особенно подчеркнул возможность уехать на новом автомобиле из автосалона с ГРЗ: транспортным средством можно будет пользоваться сразу без каких-либо ограничений. «Сейчас, когда у автовладельцев есть возможность в течение 10 дней ездить без номеров, это несколько развязывает им руки, — поясняет он. — Они начинают нарушать ПДД, превышать скорость, выезжать на обочины, камеры эти действия засечь не могут. Это явно не способствует безопасности дорожного движения».

Поддержал он и новую полицейскую маркировку. «Сегодня угнанные авто с перебитыми номерами и автомобили, агрегатные номера которых невозможно идентифицировать, нередко запрещают ставить на учет, — говорит Шляхин. — Закон призван эту проблему решить. Многое, конечно, еще зависит от того, как процедура нанесения маркировки будет прописана в подзаконных актах».

Эксперт также обратил внимание на то, что основания для запрета или прекращения регистрации транспортных средств до сих пор были прописаны в подзаконных актах, а по Конституции РФ права граждан могут быть ограничены исключительно законом. «С вступлением в силу нового закона все эти ограничения будут в правовом поле», — говорит Петр Шляхин.

Между тем он обратил внимание на ряд норм, которые были в первоначальной редакции закона, но исчезли из финальной. В частности, планировалось заложить возможность введения особого порядка регистрации отдельных категорий ТС, в частности спортивных, классических и испытательных автомобилей. «В итоговом варианте закона этого нет, «спорт» и «классика» остались, фактически, за бортом, — поясняет Петр Шляхин. — Эти автомобили отличаются от обычных и характером использования, и особенностями конструкции, из-за которых невозможно соблюдать все современные требования безопасности. Очень надеюсь, что данный вопрос впоследствии будет урегулирован в нормативно-правовых актах».

Фотографии осмотра и электронный дкп

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Введением в действие закона «О государственной регистрации транспортных средств» реформа не ограничится: в Госавтоинспекции уже запланировали дальнейшие нововведения. Часть из них обсуждалась в ходе прошедшего в октябре 2019 года в Екатеринбурге всероссийского семинара-совещания с участием руководителей региональных управлений Госавтоинспекции.

Предлагается, в частности, ввести обязательную фотовидеофиксацию осмотра автомобилей на площадке — полученные снимки будут передавать в федеральную информационную систему Госавтоинспекции. Нововведение позволит при надзоре за дорожным движением выявлять автомобили с внесенными в их конструкцию изменениями (инспекторы могут сравнить автомобиль с фотографией в онлайн-режиме). Рассматривается два сценария: для подразделений закупят фотоаппараты либо инспекторы будут работать на планшетах со специальным программным обеспечением.

Также, по словам Романа Мишурова, обсуждается упрощение процедур, связанных с изменениями в конструкцию транспортных средств: сейчас гражданам приходится собирать много различных документов и несколько раз приезжать в Госавтоинспекцию, часть проверок дублируется. Другое важное направление работы – постепенный переход на электронные договоры купли-продажи транспортных средств (ДКП), которые будут доступны для оформления через портал госуслуг. Это позволит избавить граждан от необходимости предоставления в Госавтоинспекцию бумажного документа: все сведения (о новом собственнике и транспортном средстве) поступят в электронном виде из информационных систем. Российская Госавтоинспекция к запуску такого сервиса готова, отмечает Роман Мишуров, нормативно такая возможность уже закреплена в постановлении правительства. Минкомсвязи, как куратор единого портала госуслуг, также заинтересовано в запуске новой услуги. «Появление нового моносервиса в виде электронных ДКП — вопрос самого ближайшего времени», — говорит Роман Мишуров.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»