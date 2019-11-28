Что у города болит

В ноябре этого года ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» представили первый индекс качества городской среды, куда вошли данные о 1,114 российских городах. Пилотная часть этого масштабного проекта, куда были включены 90 городов, анонсировалась еще два года назад. «Ъ» разбирался, как индекс позволит улучшить городскую среду и станет ли он руководством к действию для местных властей.

Виталий Мутко, вице-премьер РФ

Разработанный индекс — это своего рода барометр, который позволяет понять, какие есть у того или иного города преимущества, а какие проблемы необходимо срочно решать. Представляя в ноябре 2019 года индекс, вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что он впервые рассчитывается в масштабах страны. «Это не рейтинг, — пояснил вице-премьер. — Это инструмент мониторинга состояния города, руководство к действию, которое четко подсвечивает, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься».

Как рассчитывался индекс

При разработке методики оценки качества городской среды составители индекса руководствовались международным опытом, обращались к многочисленным исследования в области оценки городских территорий и попытках приведения систем к единой структуре.

При отборе индикаторов учитывались действующие общепризнанные международные документы в вопросах формирования комфортной городской среды, в том числе новая программа развития городов ООН-Хабитат 2030 (UN Habitat agenda 2030), Resilient City Policies, сформулированные специалистами ОЭСР.

Владимир Якушев, глава Минстроя РФ

Представленный в ноябре индекс качеств городской среды — это мониторинг, в который были включены 36 индикаторов. «Каждый из них оценивался по десятибалльной шкале, — говорит глава Минстроя РФ Владимир Якушев. — Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной».

О масштабности проделанной работы рассказывает заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов: «При разработке методики оценки качества городской среды учитывался международный опыт мониторинга состояния городов. В частности, было проанализировано более 150 различных рейтингов, индексов и других систем оценки, рассмотренных в контексте актуальных проблем российских городов. Было выделено более 200 показателей, которые могут быть применимы в нашей стране и проанализированы на предмет возможности сбора данных. В работе с данными нам есть к чему стремиться, и следует перенимать опыт стран-членов ОЭСР, которые на регулярной основе выпускают статистический сборник, где представляется самая полная информация о странах и городах».

Матрица из 36 индикаторов сложилась из анализа шести разных типов городских пространств: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегородского пространства. Каждый из них оценивается по шести критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

Для корректного составления шкал оценки индекса и их корректного сравнения все российские города разделены на десять климатических и размерных групп. Полученные значения индикаторов сравниваются только для городов, находящихся в одной группе. В каждой группе появляется свой лидер, показывающий лучшие значения для схожих с ним городов.

При отнесении города к соответствующей группе учитываются два показателя – географическое расположение города (неизменный фактор) и численность населения города (обновляется ежегодно по данным Росстата на 1 января года, предшествующего году проведения оценки).

По словам министра строительства и ЖКХ, к 2024 году количество городов с благоприятной средой должно стать не менее 676. А среднее значение самого индекса – составлять не менее 212 баллов. «Это та задача, которую мы должны совместно с регионами решить в ближайшие пять лет», — добавляет Владимир Якушев.

Зачем улучшать городскую среду в мире

Еще 200 лет назад население Земли составляло около 1 млрд человек. Сегодня эта цифра в семь раз больше. Вместе с ростом экономики, промышленности и науки росли и развивались города. К настоящему моменту в мире более половины всего населения планеты проживает в городах, и, по прогнозам экспертов, к концу века доля будет более 90%.

Резкий рост населения привел к необходимости расширения городов и способствовал появлению новых. Климатические условия, миграции, хаотичная застройка – все эти факторы привели к неоднородной картине пространств и необходимости их упорядочивать. В мировой практике неоднократно предпринимались попытки систематизировать городскую среду, прийти к ее осмыслению, чтобы найти оптимальные векторы для развития. И если на рубеже XIX-XX веков создавались теории развития городских пространств, основанные на существующем опыте, собственных наработках архитекторов и городских властей и порой футуристическом подходе, то технологическая база дала возможность использовать принципиально новую систему, базирующуюся на огромном массиве информации, статистике, больших данных и математических расчетах.

В 1977 году на конференции в канадском Ванкувере Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании Комиссии по населенным пунктам. Ее главной задачей стало содействие развитию международного сотрудничества в области населенных пунктов, жилищно-гражданского строительства и строительных материалов. В октябре 1978 года образовался Секретариат и исполнительный орган Комиссии ООН по населенным пунктам (Центр ООН по населенным пунктам — Хабитат). В 1996 году появилась так называемая «Повестка дня Хабитат», которая обозначила всемирный план действий по устойчивому развитию.

Эксперты предупреждали, что при отсутствии надлежащего планирования рост городов может привести к усилению социально-экономического неравенства, а также крайне негативно повлиять на окружающую среду, а мегаполисы являются локомотивом экономического роста и поэтому могут сыграть лидирующую роль в достижении Целей устойчивого развития. В связи с этим в ООН призвали государства разрабатывать и внедрять современные и эффективные подходы к развитию городов.

Зачем это надо России

В нашей стране ситуация с неоднородной городской средой стала следствием массовой индустриальной застройки ХХ века. И даже сегодня новые районы, которые составляют 28% жилого фонда страны, до сих пор строятся по советским нормам и воспроизводят с незначительными изменениями советский типовой микрорайон, хотя потребности жителей страны уже давно и значительно изменились.

Назрел вопрос о комплексном подходе в решении проблем на территории всей страны, результатом которого стал проект «Жилье и городская среда», где одним из пунктов значится повышение качества последней на 30%. Но чтобы понять исходную точку, необходимо было определиться с системой координат, которая позволяла бы показать реальную ситуацию состояния среды во всех 1,117 городах России. Поэтому в 2017 году ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» приступили к реализации проекта по составлению индекса качества городской среды и презентовали пилотный проект. В первоначальной версии было 90 городов, на примере которых авторы индекса апробировали механизмы масштабного мониторинга.

Почему все города похожи друг на друга

77% существующего жилого фонда создано в советское и постсоветское время, построено по нормативам, принятым в период другой экономики. Действующие нормы постоянно актуализируются в той или иной части, но этого недостаточно для серьезного изменения облика наших городов. В результате в российских городах создается застройка, не обеспечивающая комфортность и безопасность горожан, что не стимулирует развитие малого и среднего бизнеса. Более того, хаотичная застройка разрывает существующую ткань городов.

Формирование комфортной городской среды сегодня – приоритетная задача, обозначенная на федеральном уровне. Результатом трехлетней работы Минстроя России, ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» в этом направлении стал Стандарт комплексного развития территорий. Стандарт одобрен проектным комитетом по нацпроекту и готовится к утверждению на федеральном уровне.

По сути это руководство по развитию застроенных территорий и освоению новых. Содержит каталог архитектурно-планировочных решений как самого жилья, так и благоустройства общественных пространств, прилегающих к жилой застройке.

Проектирование жилых территорий по принципам Стандарта призвано создать функционально разнообразные, компактные и безопасные города с сомасштабной человеку застройкой, комфортным жильем и высокой транспортной и пешеходной доступностью. Стандарт помогает адаптировать градостроительные решения под различные целевые модели среды, что особенно актуально для российских городов с зачастую смешанными типами застройки. Стандарт предусматривает комплекс инструментов развития городских территорий, который охватывает документы всех уровней: стратегия пространственного развития города, объемно-пространственный регламент, дизайн-код.

Пилотные проекты применения Стандарта уже разработаны для Владивостока, Саратова, Калининграда, Иваново, Сергиева Посада и Свободного, Южно-Сахалинска, в разработке находятся проекты для Магадана, Кисловодска, Великого Новгорода и Геленджика. Реализация вышеупомянутых пилотных проектов, разработанных на основе Стандарта, возможна уже сегодня. Например, в Саратове, Иваново и Калининграде утверждены разработанные для этих городов правила размещения вывесок и навигации (дизайн-коды). Во Владивостоке принято постановление администрации города о разработке документации по планировке территории на основе мастер-плана острова Русский.

Кроме стратегических и регуляторных документов стандарт определяет правила разработки отдельных проектных решений для городских территорий, в том числе дизайн-проектов благоустройства общественных пространств. С 2017 года ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка» при активном участии жителей и профессионального сообщества, а также с привлечением местных архитектурных бюро разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий в 46 городах по всей России общей площадью более 1500 га.

Чтобы формируемая среда соответствовала стандарту, необходимо научиться строить новое жилье, которое будет отвечать спросу современного человека.

Сегодняшнее поколение уже предъявляет другие требования к дому и среде, в которой оно живет. Оно более мобильно, оно предпочитает быстро получить все сервисы и услуги в шаговой доступности от дома или работы. Экономика совместного потребления формирует запрос на новые типы пространств и устойчивые планировочные решения.

Для формирования пула градостроителей новой формации КБ «Стрелка» запустила обучающий курс «Архитекторы.РФ». Стратегический партнер курса – ДОМ.РФ. Программу поддерживают правительство РФ и Минстрой России. Его участники изучают современные тренды в области архитектуры и урбанистики и стараются применять на практике актуальные инструменты улучшения городской среды.

Советник главы Удмуртской Республики Вячеслав Правдзинский — выпускник программы «Архитекторы.РФ». По его словам, образовательная программа помогает ему полученные навыки применять в повседневной жизни. «Кроме того, — продолжает он, — для нас важным подспорьем является индекс качества городской среды. Один из важных моментов — корреляция результатов мониторинга с такими ключевыми проблемами территориального развития как внутрирегиональная и межрегиональная миграция населения. Как правило, направления этой миграции совпадают с направлениями от менее комфортных к более комфортным для проживания городам, и индекс это наглядно показывает».

Более успешные и амбициозные жители малых городов Республики стремятся переехать с столицу региона — Ижевск, индекс качества городской среды которого выше, рассказывает Вячеслав Правдзинский: «Сам же Ижевск сегодня точно так же конкурирует за жителей, но уже с более крупными городами —Казанью, Пермью, Москвой и Санкт-Петербургом». Поэтому, продолжает он, для удмуртской столицы индекс качества городской среды важен как инструмент мониторинга.

Развитие городской среды, повышение ее качества — тема, которая актуальна сегодня для всех городов нашей страны именно в контексте наведения порядка и попытки найти баланс интересов. Город – это сложная система, балансирующая между запросами жителей на комфорт и безопасность среды, потребностями бизнеса в ресурсе для реализации своих проектов и стремлением власти иметь эффективные инструменты регулирования.

Григорий Ревзин, партнер КБ «Стрелка» В 2019 году наш партнер ДОМ.РФ привлек КБ «Стрелка» как эксперта в анализе городских открытых данных, используемых для расчета Индекса качества городской среды. Это проверяемые данные, которые получаются одинаковым путем для всех населенных пунктов и которые ежегодно обновляются.



До сих пор никто не проводил эту работу в таком масштабе — по сути, это всероссийская диспансеризация городов. Это практически революция, потому что именно такие данные показывают и подсвечивают нюансы и огрехи статистики, над которыми необходимо работать на национальном уровне. Мы были рады дополнить ими статистические данные, собираемые Минстроем России и другими ведомствами.

Идеи для города

Датский урбанист Ян Гейл, известный своей исследовательской работой во многих городах мира, сформулировал ряд универсальных идей, используя которые можно добиться высоких результатов в области развития городской среды и повышения комфорта жизни в городе.

Потребность в пространстве Один из индикаторов качества городской среды по Гейлу – желание людей проводить время на улице и в общественных пространствах. Если среда некомфортная – все сводится к обязательным действиям (путь от дома до работы/школы/магазина). Но хорошая окружающая обстановка стимулирует людей к активности и способствует улучшению коммуникации.

Стимул к взаимодействию Побочным продуктом индустриализации стала монотонность городов, их однотипность, что привело к низкой частоте контактов между людьми. В городе человек или один, или в толпе, но не «вместе с другими» - а это один из важнейших факторов, которые стимулируют социальное взаимодействие, творческую активность и многое другое. Это важнейший показатель «живого» города, который необходимо поддерживать на высоком уровне.

Комплексные решения Гейл отмечает: если предложить человеку выбрать между прогулкой на пустынной или на оживленной улице, большинство людей в большинстве ситуаций выберет оживленную улицу. Если выбор будет между сидением на частном заднем дворе или во дворе с видом на улицу, то люди будут чаще выбирать двор с видом на улицу. При этом если для жизни вне зданий создать благоприятные условия путем грамотного проектирования городов и жилых районов, то может отпасть необходимость в дорогостоящих и часто неестественных попытках сделать здания интереснее и богаче, используя сильные архитектурные эффекты. В долгосрочной перспективе жизнь среди зданий намного важнее и интереснее, чем разбросанные в шахматном порядке строения из цветного бетона.

Пешеход важнее автомобиля Сильная урбанизация городского пространства и большое количество высотных зданий имеют свои последствия. В таких городах каждый видит здания и автомобили и почти не видит людей, потому что пешеходное движение практически невозможно, а условия для пребывания в общественных местах около зданий крайне плохи. При наличии больших, но безличных пространств между зданиями существует не так много вариантов внешних видов деятельности. В таких условиях большинство жителей предпочитает проводить время дома перед телевизором. Но на первом месте должен быть пешеход – в таком случае развиваются пешие маршруты и общественные пространства, так как именно они становятся наиболее востребованными.

Удовольствие от жизни в городе Обычные ситуации и места, в которых живут повседневной жизнью, должны стать центром внимания и усилий. Возможность легко перемещаться или находиться в городах и жилых районах, возможность получать удовольствие от мест, зданий и городской жизни, возможность встречаться и собираться с другими людьми – фундамент для хороших городов и проектов сейчас, как и в прошлом. Важность этих требований не может быть переоценена. Их цель – стремление к лучшей и более полезной структуре ежедневной деятельности.