Мэрия разрешила использовать участок за «Огнями Уфы» под жилую застройку

Администрация Уфы разрешила ООО «Специализированный застройщик "Небо столицы"» использовать земельный участок за развлекательным комплексом «Огни Уфы» для многоэтажного жилищного строительства. Мэрия утвердила застройщику «условно разрешенный вид» использования участка в категории «многоквартирные многоэтажные жилые дома», следует из ее документов. В своем постановлении мэрия ссылается на протокол общественных обсуждений, проведенных 21 октября 2019 года, и рекомендации комиссии по правилам землепользования и застройки Уфы.

По данным публичной кадастровой карты, участок площадью 17 тыс. кв. м расположен в квартале улиц 50-летия Октября, Мингажева, Пархоменко и бульвара Ибрагимова. Он расположен между «Огнями Уфы», супермаркетом «Светофор» и торговым центром вдоль бульвара Ибрагимова. Кадастровая стоимость участка — 145 млн руб.

ООО «Специализированный застройщик "Небо столицы"» образовано в сентябре 2017 года с уставным капиталом 80 млн руб. С сентября текущего года компанией через ООО «Небоскреб» владеют Юсуп Рахимов (97%) и Ихлас Казаков 3%. По информации участников строительного рынка Уфы, застройщик связан с группой «Первый трест».

Ирина Самойлова