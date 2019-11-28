«Халва» второй свежести

Театр начинается с вешалки, а банк — с представителя, который предлагает потенциальным клиентам его продукты. И слишком высокое рвение, особенно непроверенных партнеров, может подпортить имидж банка как в глазах клиента, так и рынка.

Вот, например, Совкомбанк с 2017 года распространяет карты рассрочки «Халва», выдав за это время 4 млн штук. Сейчас он готов платить агентам до 2,5 тыс. руб. за клиента (у конкурентов по аналогичным продуктам, как правило, до 1,5 тыс. руб.). Щедрость приводит к тому, что банк не всегда знает, кто работает от его имени и как находит клиентов.

Изучая телеграм-каналы, где ищут сотрудников мошеннические колл-центры — финансовые пирамиды, «служба безопасности Сбербанка»,— я неожиданно наткнулась на вакансию «менеджера проекта "Халва"». В обязанности входили холодные звонки по имеющейся базе с целью предложения карты.

Вакансию разместила компания «ФерстКэшКомпани», у которой, согласно kartoteka.ru, массовый адрес регистрации и один человек в штате (директор, он же учредитель). Для трудоустройства в данную организацию достаточно телефонного собеседования. Работа дистанционная, в базе для обзвона лишь имя, отчество и телефон потенциального клиента. Оплата на электронный кошелек или любую карту раз в десять дней по 600–750 руб. за клиента, который дошел до отделения и открыл карту. Сама организация заявляла о привлеченных в 2018–2019 годах в Совкомбанк 12 тыс. клиентов.

В банке не имели ни малейшего понятия ни о таком партнере, ни о происхождении базы данных.

Там заверили, что «ФерстКэшКомпани» не их агент, работа по субагентской схеме запрещена, кроме того, для общения с потенциальными клиентами нельзя привлекать не прошедших обучение сотрудников, которые не оформлены в штат. Реальные агенты по «Халве» добавили, что в обязательном порядке согласовывают с банком скрипты для обзвона. Скрипт «ФерстКэшКомпани» явно никто не согласовал.

Другие участники рынка были в недоумении от подобного партнерства «солидной кредитной организации». Они уверяют, что строго следят за своими агентами, выбирая из проверенных игроков с жестким контролем качества их работы. Сама по себе связь имени банка с «ФерстКэшКомпани» с весьма спорными отзывами о ней бросает тень на банк, подчеркивают его конкуренты. Отсутствие контроля за вольнонаемными операторами колл-центра и неизвестное происхождение баз данных усиливают риски, соглашаются независимые эксперты.

В Совкомбанке обещают принять меры, выявить агента с недобросовестным подрядчиком и расторгнуть с ним отношения. В том, что так и будет, сомнений нет. Только нет и гарантий, что на его место не придет какой-нибудь «СекондКэш».