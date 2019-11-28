«Сегодня недостаточно быть просто ритейлером: необходимо отличаться, думать о покупателе и операционной эффективности»

Крупнейшие торговые сети продолжают увеличивать свое присутствие на рынке ритейла в Сибири. Доля пяти крупнейших федеральных сетей в целом по стране приблизилась к 40%. Останавливаться на достигнутом игроки не намерены и заявляют о планах нарастить количество торговых точек в 2020 году. В то же время региональные ритейлеры сокращают сети. О том, как будет развиваться рынок в 2020 году, какой формат магазинов сегодня наиболее востребован и как изменилась модель потребительского поведения, рассказал директор по работе с розничными сетями компании Nielsen Константин Локтев.



— На каком этапе развития находится сегодня рынок розничных сетей Сибири?

— Сейчас не только Сибирь, но и многие другие территории России переживают экспансию федеральных продуктовых розничных сетей. Крупные игроки с большой экспертизой, финансовыми, организационными и ресурсными возможностями продолжают осваивать новые регионы, двигаясь с запада на восток. В Сибири при этом динамика роста федеральных сетей гораздо интенсивнее, чем в других регионах России. Так, общее количество торговых точек федеральных компаний, в том числе «Магнита», X5 Retail Group, «Ленты» и «Ашана», с сентября 2018-го по сентябрь 2019 года в Сибирском федеральном округе достигло 1,3 тыс. единиц. За год они открыли здесь более 350 новых магазинов. На Урале, к примеру, за этот же период было открыто чуть меньше магазинов. Часть игроков не выдерживает конкуренции, но при этом в Сибири присутствуют и сильные локальные представители, которые, несмотря ни на что, уверенно себя чувствуют и продолжают развиваться.

— Назовите сильные региональные розничные сети.

— Таких компаний много: «Мария-Ра», «Ярче», «Командор», «Красный Яр», «Гигант», «Калина-малина», «Добрянка» и другие.

— Сегодня мы наблюдаем, как местные сетевые компании закрываются или сокращают количество торговых точек, что будет с ритейлом дальше?

— Тяжело что-либо прогнозировать. Сегодня сложная ситуация на рынке, когда ритейлеры вынуждены конкурировать друг с другом на фоне стагнирующего спроса. Мы видим в цифрах, что выживают ритейлеры с отличной от остальных компаний концепцией и моделью ведения бизнеса. Успешны и те, кто выстраивает свою историю и использует стратегию «голубого океана» или позиционируется в том сегменте, где нет других игроков. Некоторые игроки делают ставку на диверсификацию, горизонтальную и вертикальную интеграцию, например между дистрибуторским бизнесом и ритейлом, производством и ритейлом, что позволяет им держаться на плаву. Некоторые сети являются собственниками торговых площадей, и это обеспечивает им большую прочность. Сегодня недостаточно быть просто ритейлером, необходимо отличаться, работать со своим локальным покупателем, адаптировать ассортимент, выстраивать лояльность покупателя не только вокруг цены, работать над операционной эффективностью бизнеса.

— Возможно, для того чтобы развивались местные игроки, необходимо ограничить долю присутствия федеральных компаний?

— Сейчас государство озадачено тем, как дать больше свободы и инструментов бизнесу для развития, а не искусственными ограничениями, которые не приводят к желаемому результату, как показывает практика. Здесь я бы призывал игроков рынка работать над ценностным предложением для своего покупателя. Потребитель придет в конкретный магазин не потому, что власти ограничили долю федеральных игроков, а потому, что он хочет найти что-то особенное, лучшее качество или свежие продукты. Это те тенденции, которые сегодня присутствуют на рынке. Кроме этого, есть запрос на социальную ответственность: все больше покупателей обращают внимание на те бренды, которые поддерживают благотворительность и экологию. Бизнесу необходимо обращать внимание на эти направления. В основе всего лежат базовые принципы: понимание покупателя и операционная эффективность — это две вещи, которые должны позволить локальным игрокам эффективно развиваться.

— Как увеличить потребление?

— Это вопрос ко всей экономике в целом. По нашей оценке, спрос в ближайшие годы будет расти, но медленно — на 1-2% в год. В то же время ситуация может измениться в результате эффекта от реализации нацпроектов, которые могут придать экономике импульс за счет дополнительных инвестиций. Также стимул для развития экономики в целом может дать развитие экспорта: наша экономика сможет зарабатывать тогда, когда мы сможем больше экспортировать. Пока же, согласно нашим данным, рост FMCG-рынка в денежном выражении в последние годы происходил преимущественно за счет роста цен: реальные располагаемые расходы населения в сравнении с прошлым годом не выросли, настроения потребителей по-прежнему далеки от оптимистичных.

— Тратить стали меньше?

— Если брать абсолютные выражения — тратить меньше не стали. Вслед за инфляцией покупатели стали тратить больше рублей, но покупательная способность этих рублей сократилась. Как результат — покупателям пришлось искать способы сэкономить.

— Как изменилась модель поведения потребителей?

— Помимо тренда на экономию сегодня одним из основных драйверов рынка является запрос на удобство. Он проявляется в таких тенденциях, как рост количества магазинов «у дома», развитие сервисов доставок, бурный рост онлайн-торговли и развитие технологий в ритейле. Трансформируются покупательские миссии: если раньше основной миссией был так называемый закуп впрок, то сегодня покупатель в магазины ходит чаще, но за один поход покупает меньше. Это ведет к тому, что растет запрос на свежую продукцию. Этот тренд также поддерживается тенденцией усиления заботы о своем здоровье: покупатели хотят меньше добавок — ароматизаторов, консервантов, красителей. Соответственно, растет спрос на натуральную, органическую, фермерскую продукцию. Даже в таких категориях, как чистящие средства, растет доля товаров, которые позиционируются как имеющие более натуральный состав.

Беседовала Лолита Белова