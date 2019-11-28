Бюджет-2019: прошел корректировку

47-я сессия Законодательного собрания Новосибирской области утвердила корректировку областного бюджета-2019. Парламентарии одобрили увеличение расходов на 930 млн руб. по программам «Дорожная сеть» и «Формирование комфортной городской среды».



Областное правительство вынесло на обсуждение депутатского корпуса проект изменений, вносимых в бюджет 2019 года и двух последующих лет. О предлагаемых поправках рассказал министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

Как отметил чиновник, на реализацию региональной программы «Дорожная сеть» из федерального бюджета Новосибирской области дополнительно выделен 731 млн руб., в том числе 495 млн руб. — на строительство и реконструкцию дорог к будущей многофункциональной ледовой арене. Ожидается, что на эти средства будут построены дорога от пляжа «Наутилус» к дамбе Октябрьского моста и участок от улицы Немировича-Данченко до многофункциональной ледовой арены. 130 млн руб. выделены на реконструкцию площади Лыщинского и 165 млн руб. — на ремонт и строительство пешеходного моста.

Также в рамках этой программы 236 млн руб. пойдут на реконструкцию муниципальных дорог, в том числе 136 млн руб. направлено Новосибирску и 100 млн — на приведение в порядок участка Новосибирск–Ярково.

За счет замещения собственных средств федеральными ресурсами в размере 187,5 млн руб. будет реконструирована дорога муниципального и регионального значения (Инская–Барышево).

Из-за экономии на торгах и расторжения контрактов, где подрядчики не справились с поставленной задачей, 226 млн руб. перераспределены на строительство четвертого моста.

По второй региональной программе «Формирование комфортной городской среды» за счет «незаконтрактованных» (до 1 июля 2019 года) заявок на общую сумму 99,7 млн руб. по «благоустройству общественных пространств» дополнительно профинансировано благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Как отметил Виталий Голубенко, из этой суммы около 50 млн руб. выделено Новосибирску, 27 млн руб. — Бердску, оставшиеся средства распределены по муниципальным районам. Министр финансов заверил депутатов, что финансирование будет освоено, поскольку оно предусматривается главным образом на оплату уже выполненных работ по заключенным контрактам.

В проекте бюджета на 2019 год появились новые статьи расходов, которые предусматривают дополнительные средства на имущественный взнос Новосибирской области в федеральную публично-правовую компанию «Фонд защиты граждан — участников долевого строительства» в сумме 201 млн руб.

Финансирование программы строительства и приобретения на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан также увеличено на 45,6 млн руб., субсидию на сбалансированность местных бюджетов решено увеличить на 76,8 млн руб., объем средств на единовременные выплаты педагогическим работникам при выходе на пенсию вырос на 41 млн руб. «Реализация этих поправок будет осуществлена за счет перераспределения между программами и мероприятиями в результате имеющейся экономии. Всего перераспределено 566,9 млн руб. Все поправки обсуждены и согласованы»,— доложил сессии председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов.

В целом доходы областного бюджета по итогам года и с учетом внесенных поправок составят 162 млрд руб., расходы — 172,9 млрд руб. Дефицит остался неизменным — 10,8 млрд руб.

Светлана Донская