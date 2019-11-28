Бюджет с социальным вектором

Львиную долю бюджета Новосибирской области в 2020 году направят на развитие социальной сферы. Об этом во время слушания законопроекта о бюджете региона на следующий год и плановый период 2021–2022 годов на 47-й сессии заявил председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко представил депутатам законодательного собрания 21 ноября.

Первому чтению предшествовало предварительное рассмотрение документа в рамках депутатских слушаний, а затем на заседаниях всех постоянных комиссий заксобрания, где были заданы вопросы и высказаны замечания.

По словам главы минфина, всего доходы области в следующем году составят 172,8 млрд руб., из них 140 млрд руб. — собственные средства, 24,9 — средства федерального бюджета, 7,8 — дотации, 1,8 млрд руб. — переходящие остатки с прошлого года. Это на 7,6% больше, чем в 2019 году.

«Прирост доходов в 2020 году составит 10,5 млрд руб. за счет роста макроэкономических показателей, в том числе начисленного фонда заработной платы, объема инвестиций в основной капитал, промышленного производства, оборота розничной и оптовой торговли. Этот рост также обеспечивает нам возможность прироста налоговых доходов по всем возможным направлениям на 7,5 млрд руб. округленно»,— сообщил Виталий Голубенко.

Расходы в следующем году, согласно прогнозу минфина, ожидаются в объеме 177,4 млрд руб. Дефицит средств бюджета оценен в 4,6 млрд руб. В среднесрочной перспективе планируется снижение размера дефицита и формирование бездефицитного бюджета в 2021 и 2022 годах.

Как отметил глава ведомства, целевые трансферты из федерального бюджета обеспечат лишь 14% от общей расходной части. «Большая часть (86%) — это расходы, которые мы финансируем благодаря налоговой отдаче нашей экономики»,— подчеркнул чиновник.

Более 40% от общей суммы трансфертов из федерального бюджета в следующем году будут направлены на решение задач социальной сферы. 25% субсидий направят на возведение трех объектов капитального строительства — ледовой арены, перинатального центра и регионального центра волейбола.

В целом большая часть расходов регионального бюджета в 2020 году будет направлена на приоритетные направления, в том числе на зарплату работников бюджетной сферы — 46,1 млрд руб. (плюс 9,9% в сравнении с 2019 годом), а также меры социальной поддержки — 19,7 млрд руб. (плюс 11,6% в сравнении с 2019 годом), в частности на поддержку семей с детьми, детей-сирот, граждан старшего поколения, а также нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении и льготном проезде.

На 21% (плюс 794 млн руб.) в сравнении с 2019 годом предусматривается увеличение расходов на строительство ледовой арены, перинатального центра и регионального центра по волейболу в будущем году.

Также увеличены расходы сферы жилищно-коммунального хозяйства: в полтора раза больше средств выделено на финансирование переселения граждан из аварийного жилья (533 млн руб. против 373 млн руб. в 2019-м), 219 млн руб. предусматриваются на подпрограмму «Чистая вода» (187 млн руб. в 2019-м), 375 млн руб. — на газификацию территории области (411 млн руб. в 2019-м), 197 млн руб. — на создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО (154 млн руб. в 2019-м).

Затраты на строительство школ в 2020 году будут снижены в сравнении с 2019-м до 1,9 млрд руб.: всего будет введено в эксплуатацию шесть школ и начато строительство пяти. При этом финансирование на стро­ительство детских садов будет увеличено с 1,5 млрд руб. в 2019-м до 2,1 млрд руб. в будущем году.

На 100 млн руб. (до 404 млн руб.) вырастет финансирование стро­ительства фельдшерско-акушерских пунктов — в новом году в районах области их будет построено 37.

В то же время на 11,7% (на 1,8 млрд руб.) меньше средств выделено на дорожный фонд и транспортное обслуживание населения Новосибирской области.

Виталий Голубенко заметил, что в ближайшее время на федеральном уровне ожидается реструктуризация бюджетных кредитов до 2029 года, а после этого решения будет возможность пересмотреть финансирование внутреннего долга и закрыть дополнительно еще ряд социальных задач, которые сегодня находятся в листе ожидания.

Не без вопросов

Депутат Николай Мочалин поинтересовался у министра финансов и налоговой политики Новосибирской области, за счет чего в 2020 году прогнозируется рост расходов на обеспечение работы муниципальных служащих. «По данным органов статистики, материальное производство валового регионального продукта в Новосибирской области оставляет желать лучшего — оно в два раза ниже, чем в среднем по России. В то же время в законе о бюджете указан рост, причина которого непонятна. В докладе не прозвучало, что в 2020 году будет снижение реальных денежных доходов населения против 2015 года — они составят всего 92%, в то же время расходы на обеспечение работы муниципальных служащих вырастут на 148%. Как это понимать?» — задал вопрос главе минфина парламентарий.

По словам Виталия Голубенко, прямой зависимости доходной части бюджета от прогноза социально-экономического развития нет, более того в 2020 году возможны изменения федерального налогового и бюджетного законодательства, которые внесут свои коррективы. «Сегодня, имея глобальные задачи для развития нашего региона в структуре расходов, мы не можем не принимать меры, для того чтобы формировать ряды государственных служащих из высококвалифицированных специалистов. Без правильных и грамотных решений по эффективности системы оплаты труда не обойтись. Я считаю, что решения, отраженные в законопроекте, обоснованы и верны»,— подчерк­нул министр.

Депутат Александр Барсуков отметил снижение расходов на 1,8 млрд руб. на дорожный фонд в предстоящем году. «Субсидии из федерального бюджета не ликвидируют этот разрыв. Причем снижение в основном приходится на сельские дороги в муниципальных образованиях, в то же время со следующего года требования к проектированию и строительству дорог в поселениях выводятся на новый уровень требований, применяемых к территориальным участкам. А это как минимум приведет к удорожанию работ в 2,5 раза. Предусмотренные субсидии муниципальным образованиям в размере 742 млн руб. закрывают в основном только расходы на проектные работы. В физическом выражении строительство дорог может уменьшиться примерно в три раза»,— считает депутат. По словам господина Барсукова, необходимо отменить новые требования для строительства сельских дорог и для начала решить вопрос количества, а потом уже и качества сооружений, так как «в регионе совокупно на протяжении 1,5 тыс. км отсутствует всякое дорожное полотно».

Виталий Голубенко отметил, что в прошлом году дорожный фонд региона был увеличен на 4 млрд руб. из областного бюджета, в том числе за счет крупных объектов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал парламентариям, что объемы строительства новых дорог в 2020 году в регионе не уменьшатся. «База 2019 года по дорожному фонду сформирована, в том числе за счет дополнительных расходов дорожного фонда, решения по которым мы принимали ранее. Поэтому в 2020 году и 2021–2022 годах сельские дороги не пострадают. Кроме этого, информация по финансированию дорог и крупных объектов будет поступать, в том числе на этой неделе»,— отметил глава региона.

К формированию бюджета 2020 года депутаты еще вернутся, заявил первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов. «Между тем в регионе существует проблема строительства жилья для специалистов, особенно на селе. Развитие территории и экономики напрямую связано с привлечением специалистов в сельские территории. Однако денег для обеспечения этой программы выделяется мало. На встречах с избирателями эти вопросы появляются часто, по­этому прошу обратить на это внимание профильные ведомства»,— заявил он, добавив, что необходимо также предусмотреть возможность строительства межрайонных туберкулезных диспансеров.

Депутат Роман Яковлев напомнил коллегам о предстоящем в следующем году 75-летнем юбилее Победы, при подготовке к которому нужно учесть и социальную поддержку ветеранов, детей войны, и обновление памятников и мемориалов.

По рекомендации профильной постоянной комиссии законопроект о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принят в первом чтении. Поправки в него можно будет внести до 29 ноября. Во втором чтении парламентарии утвердят госпрограммы, а также инвестиционную составляющую, а в третьем примут документ в целом.

Комментируя законопроект, председатель заксобрания Андрей Шимкив заметил, что при подготовке документа ко второму чтению депутатам предстоит серьезная работа над поправками. «Практически каждый депутат будет подавать поправки, которые касаются его округа. Конечно, есть поправки глобальные — это школы, дороги, садики, больницы, программа „Чистая вода“, на которую мы каждый год добавляем деньги, прекрасно понимая, что на эти цели необходимо увеличивать финансирование. Сейчас появляются и федеральные программы. Так, в федеральной программе „Развитие сельских территорий“ также заложены и газификация, и строительство водопроводов, создание другой необходимой инфраструктуры. Будем разговаривать с каждым депутатом на комитете, на фракциях, сопоставлять с федеральными возможностями и с нашим бюджетом. Процесс рабочий, мы его проходим каждый год и находим оптимальные решения»,— резюмировал спикер регионального парламента.

Светлана Донская