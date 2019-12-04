Танец на доверии

О своем опыте приобщения к одному из самых популярных в мире танцев рассказывает специалист по маркетинговым коммуникациям в парфюмерно-косметическом бизнесе, тренер по голосу и публичным выступлениям.

Я начал заниматься в ноябре 2014-го, но любил танго всегда: мне нравилась музыка, сама эстетика танца. Я всю жизнь танцевал, но так, для себя — в клубах, на дискотеке, в школе. Венскому вальсу мама меня давным-давно научила, я понимал всю латинскую программу, примерно знал, как все устроено в бальных танцах — не понимал только, как танцевать танго.

Потом все неожиданно сошлось: оказалось, что многие знакомые танцуют, и я решил попробовать. Узнал, что танго бывает нескольких видов: аргентинское, которое делится на два основных вида — есть танго как социальный танец, в том смысле, что это танго для общения, есть танго эсценарио, сценическое танго, то, что мы видим на сцене. Есть, правда, еще бальные танцы, но это вообще отдельный номер.

Интересно, что танго — танец эмигрантов, ему около 100 лет — по общемировым меркам не очень-то и старый. Зарождался он, когда была сумасшедшая волна эмиграции в Аргентину и ехали в основном мужчины — испанцы, немцы. Женщин не хватало, и есть такая легенда, что аргентинское танго началось с танцев мужчин друг с другом: они просто тренировались, чтобы научиться, а потом уже, представ прекрасно обученными, победить в борьбе за партнершу. Считается, что танго — это танец более взрослых людей, но, на мой взгляд, тут все зависит от школы — у нас, например, школа молодая, я там один из самых взрослых. Танцевать можно и в 15, и в 80 лет — примеров достаточно.

Как все происходит? Сначала ты учишься в группе, танцуешь со знакомыми партнершами, потом на танго-практике — с любыми партнершами из вашей школы, из других групп. И все это не только для отработки техники, но и для обретения уверенности в себе. Затем наступает время милонги — это как тематическая вечеринка, увлекательное мероприятие. Вечеринка обычно бывает ночная, но в Москве много и вечерних милонг. Что такое милонга по правилам? В танго есть такое понятие, как «кодигос» — очень важное правило приглашения на танец. Ты не можешь подойти к девушке и сказать: «Пойдем, потанцуем». Поэтому существует приглашение взглядом — это называется капесео: ты ловишь взгляд девушки и взглядом даешь понять, что ты не просто с ней здороваешься, а хочешь потанцевать, она тебе взглядом отвечает — и только после этого ты к ней подходишь и выводишь ее на танцпол.

Танго — это вообще импровизация. Тут нет заученных фигур, как в бальных танцах. Смысл танго очень философский и вообще такой человеческий, взаимоотношенческий, если можно так выразиться. Это танец про ведение и следование: мужчина ведет, женщина следует. Ей нужно разрешить себе быть ведомой и довериться человеку. Девушки могут танцевать танго с закрытыми глазами, просто на ощущениях. Для партнера это не менее важно: он ведь, на минуточку, должен взять на себя ответственность за то, что на нем другой человек и этого другого человека нужно провести, полностью. Ты это очень четко понимаешь: ответственность на тебе. Мужчины сейчас, как правило, не берут на себя ответственность. И для меня в свое время это тоже был психотерапевтический эффект, абсолютно. Вопрос доверия, вопрос ответственности — вот это очень важно.

Партнер дает импульс партнерше на некое движение — партнерша ловит этот импульс. Партнер должен понять, поймала она его или нет, и сопроводить ее движение.

Танго — это про объятия, которых нам всем не хватает. Мы все любим обниматься на самом деле, но очень боимся этого.

Если говорить сугубо практически, то, безусловно, танго дает и определенные физические нагрузки: там может быть очень жесткая разминка, разная — все зависит от школы и уровня твоей подготовленности. Но для меня танго — это еще и единственное место, где я могу полностью отключить мозги. Я бегаю, очень люблю бег, но, как в танго, у меня не получается. А вот когда прихожу на урок танцев, полтора часа не думаю про работу, не думаю ни про что: я на 100% включен в танец, включен в партнершу и в то, что сейчас происходит, какая между нами история. Это очень круто.

Вадим Курилов