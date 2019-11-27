1,984 триллиона рублей составлял на 1 ноября 2019 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 ноября 2018 года, их долг был равен 2,131 трлн руб. Таким образом, за год он сократился на 147 млрд руб. Разбивка регионального долга по видам обязательств на 1 ноября такова: на государственные ценные бумаги приходится 555 млрд руб., на банковские кредиты — 373 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 991 млрд руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 58 млрд руб. и «иные долговые обязательства» на 7,5 млрд руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 ноября 2019 года составлял еще 357 млрд руб.