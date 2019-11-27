Плюс анализ big data всей страны

Задачами подкомиссии по искусственному интеллекту станет рассмотрение предложений, связанных с развитием технологий ИИ, «в том числе путем их ускоренного внедрения в экономической и социальной сферах», контроль мероприятий федерального проекта по ИИ, а также разработка изменений в остальные ФП «Цифровой экономики» и других нацпроектов. Кроме того, подкомиссия будет рассматривать законопроекты, касающиеся ИИ, курировать реализацию «дорожной карты» по ИИ, разработанной Сбербанком и Минкомсвязью, и соответствующих соглашений о намерениях, заключенных правительством со Сбербанком и РФПИ. Также она будет заниматься координацией, мониторингом и оценкой эффективности деятельности федеральных и региональных чиновников по внедрению ИИ, вносить предложения по применению технологии в госуслугах и государственных информационных системах, а также «по определению существующих источников больших данных и организации их централизованного анализа». Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности подкомиссии возьмет на себя Минэкономики.

Надежда Краснушкина