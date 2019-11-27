ФАС возбудила дело из-за рекламы жилого комплекса с Квентином Тарантино

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Коми по заявлению гражданина возбудило дело из-за рекламы жилого комплекса (ЖК) с использованием образа американского режиссера Квентина Тарантино, сообщается на сайте ведомства. Ее распространяли в социальной сети «ВКонтакте».

В рекламе говорилось, что Квентин Тарантино одобряет строительство ЖК, и сам решил приобрести себе несколько квартир, уточняет ведомство. Потенциальным покупателям обещали соседство со знаменитым режиссером, а также возможность получить роль в его следующем фильме. ФАС посчитала, что в этих объявлениях есть признаки недостоверной рекламы.

О каком именно ЖК идет речь, не уточнятся. Агентство БНК, однако, опубликовало скриншот поста во «ВКонтакте», в котором рекламируется жилой комплекс в Сывтывкаре компании «СКАТ». В сообщении говорится, что Квентин Тарантино посетил строительную площадку и решил приобрести себе жилье.

Скриншот поста во «ВКонтакте», в котором рекламируется жилой комплекс

В строительной компании заявили, что реклама носила шуточный характер. «Мы искренне поражены абсурдностью происходящего и тем, что популярный в тот период мем расценили как недобросовестную рекламу. То, что это шутка и фотомонтаж, видно сразу. Даже стоял смайлик в конце сообщения, — сказала агентству пресс-секретарь компании «СКАТ» Елена Кабакова.