Миллиарды пойдут отходными путями

Правительство Нижегородской области утвердило новую территориальную схему обращения с отходами. Документ меняет принцип транспортировки мусора: создаются перевалочные станции для сортировки отходов и новые полигоны. Предполагается, что в это будет вложено 3,7 ­млрд руб. бюджетных средств, еще примерно столько же инвестируют региональные операторы. Одни участники рынка говорят, что в текущих условиях им выгоднее перерабатывать мусор из Китая, другие — что новая схема стимулирует раздельный сбор мусора. ­Экологи напоминают, что в регионе необходимо решить задачу обращения с промышленными отходами.



Правительство Нижегородской области приняло новую территориальную схему обращения с отходами, призванную сократить объемы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), увеличить количество отсортированного мусора и внедрить его раздельный сбор. Для этого на средства региональных операторов планируется построить три межмуниципальных полигона в Арзамасском, Уренском и Навашинском районах, создать восемь мусороперегрузочных станций (МПС) и два объекта переработки ТКО общей стоимостью 3,8 млрд руб. На сопоставимую сумму планируется рекультивировать 12 действующих мусорных полигонов. По замыслу минэкологии региона, мусор сначала будет направляться на сортировочные станции для извлечения вторсырья и затем поступать на полигоны. Ранее в министерстве отмечали, что строительство новых сортировочных комплексов сократит издержки участников рынка, вынужденных возить отходы на большие расстояния. Сейчас отсутствие сортировочных комплексов и удаленность полигонов приводят к тому, что недобросовестные мусорные компании не довозят отходы до мест захоронения, а сваливают их по дороге, в результате возникают стихийные свалки. Как говорится в документах к территориальной схеме, нововведения приведут к росту тарифа на вывоз мусора для населения в пределах инфляции — 4%.

Внедрение новой территориальной схемы должно позволить Нижегородской области выполнить федеральные требования по обращению с ТКО: увеличить переработку твердых коммунальных отходов с текущих 28% до 60% к 2024 году. Для этого региональные операторы должны будут также расширить и модернизировать полигоны, закупить новое оборудование для утилизации мусора. По данным территориальной схемы, для этого потребуется еще 7,5 млрд руб. инвестиций. Как отмечала ранее замминистра экологии Нижегородской области Наталья Мочалина, новые проекты региональных операторов по строительству МПС и новых полигонов будут реализованы к 2023 году по концессионному соглашению при поддержке публично-­правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО), которая предоставит льготные кредиты.

Участники рынка считают, что в связи с назначением на должность главы «Российского экологического оператора» бывшего министра строительства РФ Михаила Меня вместо Дениса Буцаева предоставление поддержки может оказаться под вопросом. Директор по развитию ООО «Технопарк „Реал-­Инвест“» (структура, аффилированная с ГК «Реал Кстово», региональным оператором по вывозу мусора в Кстовском районе.— “Ъ-Приволжье”) Артем Патрин полагает, что из-за кадровых перестановок выполнение плана правительства по увеличению процента переработки мусора может затянуться. «Рассчитывать на действенные программы преференций не приходится как минимум в ближайшие полгода-год. В этих условиях нам невыгодно заниматься переработкой местных отходов, поскольку сейчас из Китая поступает много дешевого ПЭТ-флекса (переработанный полиэтилентерефталат) и свинца, который мы используем», — говорит господин Патрин. По его словам, от новой территориальной схемы региональным операторам «ни холодно ни жарко», поскольку сейчас неизвестно, получат ли поддержку «Российского экологического оператора» и других госструктур участники рынка. Более оптимистично настроен другой региональный оператор — ООО «Нижэкология-НН» (компания обслуживает семь из восьми районов областного центра). Там полагают, что снизить объем захоронения отходов и увеличить долю утилизации возможно. «Эта задача уже выполняется, в том числе и с нашим участием: постепенно все переходят к раздельному накоплению мусора, а качество отходов, поступающих на сортировку, растет. В Нижегородской области этот процесс только начался, но главное, что он уже пошел», — сообщили в компании.

Активист общественной экологической организации «Союз „За химическую безопасность“» Дмитрий Левашов полагает, что территориальная схема обращения с отходами направлена на работу с бытовым мусором, но не решает проблем накопления промышленных отходов и не учитывает, что в регионе есть законсервированные полигоны, которые предприимчивые жители стали раскапывать в поисках металлов. «В Нижегородской области так и не появилась система сбора опасных отходов, а работа пунктов сбора ртутных ламп и батареек, например, носит характер разовых акций», — говорит господин Левашов. По его словам, экологи неоднократно жаловались министерству экологии на неучтенные свалки, но в новой схеме они не появились.

Владимир Зубарев