Суд оценил посреднические услуги

В Советском райсуде вынесли приговор бывшему нижегородскому адвокату Владимиру Воликову, который ранее работал заместителем начальника Главного следственного управления (ГСУ) управления МВД по Нижегородской области. Его обвинили в посредничестве при передаче в 2014 году взяток руководству ГСУ на общую сумму 13 млн руб. в интересах обнальщика Максима Осокина. Высокопоставленных взяточников в полиции в отличие от взяткодателей изобличить не удалось. Владимир Воликов отрицал свою причастность к решениям вопросов с бывшими коллегами. ­Однако суд признал его виновным по трем эпизодам, осудив на восемь лет заключения со штрафом в 25 млн руб.



Обвинение в отношении Владимира Воликова (в 1988–2007 годах служил в милиции, уволившись с должности заместителя начальника ГСУ) связано с уголовными делами недавно осужденных бывшего тыловика нижегородской полиции Ихтияра Уразалина и коммерсанта ­Иосифа Дрица. В обоих судебных процессах свидетелем обвинения выступал обнальщик Максим Осокин, который в 2014 году через различных посредников за крупные взятки решал вопрос с прекращением своего уголовного дела о незаконной банковской деятельности, разблокированием счетов и возвратом изъятых вещдоков наличными в сумме более 44 млн руб.

По версии следствия, одним из таких посредников стал бывший офицер МВД Владимир Воликов, сохранивший дружеские связи с руководством следственной части ГСУ. Из фабулы обвинения следовало, что в марте 2014 года обнальщик Максим Осокин пытался договориться с полицейскими, в том числе через Владимира Воликова. Максим Осокин, его водитель и номинальный директор его компаний дали показания, что Владимиру Воликову сначала передали заклеенный скотчем пакет с 10 млн руб. наличными как первый транш за прекращение уголовного дела. Затем, по данным следствия, ему передали еще 1 млн руб. за возврат договоров займа и расписок на крупные суммы, выданных Максимом Осокиным его партнерам и изъятых в ходе расследования уголовного дела.

Третьим эпизодом обвинения стала передача через Владимира Воликова еще 2 млн руб. за возбуждение полицейскими следователями двух уголовных дел уже в интересах обнальщика. После того, как в следственной части ГСУ по амнистии прекратили уголовное дело в отношении Максима Осокина и сняли арест со счетов подконтрольных ему фирм, он обнаружил, что с расчетного счета ООО «Информ-Альянс» было похищено 21,5 млн руб. ­Активы другой компании обнальщика ООО «Инвестфинанс» пытались через арбитражный суд получить некие лица, приложив к своим исковым заявлениям фиктивные договоры переуступки прав требования. Бывший подследственный Осокин, который заплатил неустановленным лицам из руководства нижегородской милиции за прекращение своего уголовного дела в целом 40 млн руб., полагал, что по его заявлениям похитителей искать не будут, и решил мотивировать следствие миллионом за возбуждение каждого уголовного дела (впоследствии они были приостановлены). Последние суммы наличными шофер обнальщика дважды возил и передавал Владимиру Воликову в Москву, где тот работал в «ИпоТек Банке», а позже сдал экзамен на адвоката в Нижнем Новгороде. Отставной полковник по прежней работе был дружен с тогдашним руководителем следственной части ГСУ Альбертом Витушкиным: прослушка ФСБ зафиксировала их неоднократные звонки с договоренностями о личных встречах. Однако доказать причастность кого-­либо из сотрудников полиции к получению взяток через посредника Воликова не удалось. В его обвинении, как и в деле тыловика Ихтияра Уразалина, фигурируют «неустановленные должностные лица ГСУ».

Владимир Воликов в суде отрицал свою роль «решальщика» проблем Максима Осокина и получение от него взяток с дальнейшей передачей. По его показаниям, с предпринимателем он сотрудничал только как юрист, консультируя по открытию счетов, и в черном пакете получал не наличные, а документы по ряду фирм для анализа их деятельности. Он утверждал, что обнальщик и его люди оболгали его из мести, а в Нижнем Новгороде в тот период он практически не бывал. Однако следствие установило, что весной 2014 года он почти каждые выходные приезжал в Нижний из столицы, покупая на свое имя билеты на поезд. По совокупности косвенных доказательств и показаний свидетелей суд признал господина Воликова виновным по трем эпизодам посредничества во взяточничестве и обещаний такого посредничества. Бывшего следователя осудили на восемь лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 25 млн руб. и взяли под стражу в зале суда. Владимир Воликов, когда конвой надевал ему наручники, попросил оставить ему крестик, и сообщил “Ъ-Приволжье”, что пока не решил, будет ли обжаловать приговор.

Роман Кряжев