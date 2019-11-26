Ходовые испытания ледокола «Арктика» начнутся 12 декабря

Ходовые испытания ледокола «Арктика» проекта 22220 планируется начать в декабре. Об этом заявил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.

По его словам завод намерен приступить к ним 12 декабря, сообщает «Интерфакс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в настоящий момент на Балтийском заводе, кроме «Арктики», строятся еще два атомных ледокола проекта 22220 — «Сибирь» и «Урал». Кроме того, в августе АО «Балтийский завод» и ФГУП «Атомфлот» (входит в ГК «Росатом») подписали договор о строительстве еще двух атомных ледоколов по данному проекту.

Весной сообщалось, что «Арктику» планируется сдать в декабре, а ледовые испытания ледокола запланированы на весну 2020 года.