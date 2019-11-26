Строительство кофейного завода в Ленобласти завершено

На территории индустриального парка «Уткина заводь» во Всеволожском районе Ленобласти завершено строительство завода по производству растворимого кофе. Группа компаний «Орими Трейд» инвестировала в создание предприятия около 7 млрд рублей.

Открытие предприятия запланировано на 3 декабря, сообщает «Фонтанка.ру». мощность завода составит около 5 тыс. тонн растворимого кофе в год.

Добавим, что у «Орими Трейд» уже работает одна производственная площадка в Ленобласти , в поселке им. Свердлова, и одна — в Петербурге, на проспекте Большевиков. На заводах производится только обжаренный кофе, а также производится фасовка растворимого кофе, закупаемого за границей.