Московский райсуд объединил иски по отмене выборов на двух участках МО «Московская застава»

В Московском районном суде Петербурга, где рассматриваются иски по отмене итогов голосования на УИКах №1285 и №1286, на очередном заседании по делу УИКа №1285 было вынесено определение об объединении двух дел перед финальным заседанием. Как сообщил “Ъ-СПб” член УИКа №1286 с правом совещательного голоса Андрей Салманов, теперь иск по его участку будет рассматриваться совместно с иском к УИК №1285, но уже другим судьей.

По мнению господина Салманова, данная мера направлена на «замыливание» дела, так как по его участку разбирательство близилось к завершению — были просмотрены видеозаписи на УИК, на основе которых судья, прокурор и привлеченный представитель ЦИК зафиксировали нарушения, позволяющие отменить итоги голосования. Речь идет о существенном расхождении итогового протокола, данные из которого были внесены в ГАС «Выборы», с результатами, объявленными сразу после подсчета голосов и занесенными в протокол, выданный председателем УИК Андрею Салманову в день голосования.

Господин Салманов убежден, что новая судья Юлия Ершова не станет разбираться в деле так, как это делала ее коллега Татьяна Лемехова. Ранее именно она вынесла беспрецедентное решение о признании результатов выборов на УИК №1393 (МО «Новоизмайловское») недействительными. После этого она перенесла другое заседание по УИКу №1280, итог которого, по мнению истцов, очевиден. Они же заявляли “Ъ-СПб”, что перенесено заседание было для того, чтобы дождаться решения горсуда по апелляции на УИК №1393.

Андрей Салманов полагает, что объединение дел спущено сверху, чтобы не позволить судье Татьяне Лемеховой отменить выборы на очередном участке.

Олег Дилимбетов