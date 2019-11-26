На трети объектов, где прошли работы по устранению аварий на сетях в Петербурге, выявлены нарушения

За период с сентября 2019 года Группа по контролю за аварийно-восстановительными работами Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) проверила более 500 объектов после проведения работ по аварийному ремонту. На трети из них были выявлены нарушения.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, нарушителей наказали штрафами на общую сумму 8,38 млн рублей. Кроме того, было зафиксировано нарушения сроков проведения работ по аварийным ордерам на 6-ом Верхнем переулке. В ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» пояснили, что увеличение срока работ было связано с привлечением робота.