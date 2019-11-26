Губернатор Пермского края объявил выговор региональному министру ЖКХ

Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании совета глав муниципальных районов и городских округов раскритиковал ряд руководителей территорий и краевого министра ЖКХ Александра Шицына за недостаточное освоение средств по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». По словам Александра Шицына, по состоянию на конец ноября, в Прикамье не были начаты работы по благоустройству 14 из 460 дворов. Девять таких объектов расположены в Кудымкарском городском округе.

Максим Решетников спросил у главы Кудымкара Ивана Мехоношина, с чем связано отставание. «На 17 дворовых территориях пришлось делать дополнительные работы», – ответил господин Мехоношин.

«Вы подписались под этими дворами, людям пообещали. На основании ваших данных включили эти параметры в исполнение нацпроекта. Вы понимаете, что вы край подвели? Похоже, не очень», – возмутился губернатор.

Также Максим Решетников попросил Александра Шицына назвать муниципалитеты, не направившие заявки на перечисление средств по мероприятиям проекта. Министр затруднился с ответом, так как не смог прочитать мелкий шрифт в презентации. «У вас цифры должны быть на руках! Объявляю вам выговор за бездарную организацию работы. Вы даже не знаете, какие поселения у вас деньги недоосваивают. Вы как управляете процессом?», – заявил Максим Решетников и прервал доклад министра.



«Кто деньги не освоит, по тем будем ставить вопрос о профессиональной квалификации. Неосвоение средств по нацпроектам и невыполнение обязательств перед людьми – недопустимо», – добавил губернатор

По данным “Ъ–Прикамье”, Александр Шицын должен представить детальный анализ по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на следующем заседании совета глав.