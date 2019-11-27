Особо уютное преступление

В прокат выходит фильм Райана Джонсона «Достать ножи» (Knives Out) — ироничная стилизация под классический детектив с убийством в запертой комнате. По мнению Юлии Шагельман, режиссеру удалось с блеском осовременить почтенный жанр и при этом не принести занимательность в жертву политической злободневности.

Экспозиция фильма сразу погружает зрителя в хорошо знакомую и такую старомодно уютную обстановку истории о «чисто английском убийстве» — хотя дело происходит в Америке наших дней, и шуток про Twitter, иммигрантов, недавние фильмы и актуальные новости здесь будет предостаточно. Большая семья знаменитого писателя-детективщика Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) собирается в его особняке, чтобы… поговорить с полицией. Дело в том, что совсем недавно в этом же доме отмечалось 85-летие патриарха, а на следующее утро он был найден в своей спальне (разумеется, закрытой изнутри) с перерезанным горлом. Смерть сочли самоубийством, но теперь у лейтенанта Эллиота (Лакит Стэнфилд), расследующего дело, появились новые вопросы, и он пригласил чад и домочадцев покойного на них ответить.

Когда все прибывают на место, на сцене появляется новый персонаж — частный детектив по имени Бенуа Бланк в старомодном твидовом пиджаке и с несусветным акцентом, которого Дэниел Крейг играет с тем нескрываемым наслаждением, которое он испытывает всякий раз, когда его выпускают со съемок очередного Джеймса Бонда. Один его монолог о пончиках и дырках в них отдельно заслуживает какой-нибудь премии. Явное удовольствие от процесса получает и остальной звездный каст в ролях членов семьи Тромби, представляющих собой коллекцию ярких, почти абсурдных, но очень узнаваемых типажей.

Старшая дочь писателя Линда (Джейми Ли Кертис) — железная бизнес-леди, которая с нуля построила собственный бизнес (всего лишь позаимствовав у папы миллион долларов в качестве начального капитала). Ее муж Ричард (Дон Джонсон) — импозантный мужчина в кашемире, расист того лицемерного толка, который снисходительно оставляет право на существование представителям меньшинств при условии, что они «соблюдают правила». Ее брат Уолт (Майкл Шеннон) — обманчиво мягкий интеллигент в профессорском кардигане и с длинным счетом накопившихся претензий к родному папочке. Невестка Харлана Джони (Тони Коллетт) — довольно злая, но точная пародия на всяческих сетевых инфлюэнсеров — очень любит поговорить о позитивных энергиях и тому подобном, просидев всю жизнь на шее у тестя.

Самое молодое поколение разделено неразрешимыми политическими противоречиями: юный сын Уолта (Джейден Мартелл) настолько крайне правый, что даже родственники-консерваторы над ним смеются, зато дочка Джони (Кэтрин Лэнгфорд) — продвинутая воительница за социальную справедливость (но дедушкины деньги быстро перевешивают светлые идеалы). Однако настоящее веселье начинается, когда в кадр беззаконной кометой врывается беспутный сын Линды и Ричарда Рэнсом: взять на роль неотразимого великовозрастного оболтуса самого Капитана Америку Криса Эванса — еще одно остроумное кастинговое решение, само по себе создающее комический эффект.

Единственным относительно нормальным и приличным человеком в этом паноптикуме выглядит сиделка убиенного писателя, молодая латиноамериканка Марта (Ана де Армас), наделенная интересной особенностью — ее в буквальном смысле тошнит от вранья. Это обстоятельство вроде бы должно облегчать жизнь детективам, однако еще больше запутывает дело. Конечно, все Тромби утверждают, что любят Марту как родную (в конце концов, она въехала в США легально), но не в состоянии даже запомнить, из какой она страны (все эти латиносы на одно лицо). А после обязательной по законам жанра сцены оглашения завещания маски и вовсе сбрасываются, и между семейством и Мартой разгорается нешуточная и при этом убийственно смешная борьба, где в ход идут самые отчаянные меры.

Для Райана Джонсона, который совмещает здесь функции режиссера и сценариста, «Достать ножи» — не первый эксперимент со старыми жанровыми моделями. В «Кирпиче» (2005) он переносил классический нуар в стены обычной американской школы, в «Братьях Блум» (2008) обыгрывал схемы и штампы кино об аферах. Потом он прогулялся на темную сторону силы, сняв восьмой эпизод «Звездных войн» («Последние джедаи», 2017), где о фирменном чувстве юмора говорил только кадр с космическим кораблем, бороздящим просторы, который, когда камера отодвигалась, оказывался утюгом, бороздящим чью-то униформу. Но теперь он на время вернулся из далекой-далекой галактики к тому, что по-настоящему любит и умеет делать. Даже обязательную для каждого голливудского либерала антитрамповскую повестку он вплетает в повествование с редким изяществом. Картина не теряет темпа до самого конца, и несколько раз Джонсону удается по-настоящему удивить зрителя. Возможно, его кумир Агата Кристи и не согласилась бы с его политическими взглядами, но красоту игры, думается, она бы точно оценила.