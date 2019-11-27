«Локомотив» не угнался за play-off

«Локомотив» потерял шансы выйти в play-off хотя бы Лиги Европы в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожников лишило их поражение на своем поле от немецкого «Байера» — 0:2. После него с четвертого места в группе D им уже не подняться.

«Локомотив», конечно, не собирался в этом матче любой ценой цепляться за синичку, за символический отрыв от имевшего перед пятым туром столько же — три очка, но проигравшего железнодорожникам — 1:2 — дома «Байера». За третье место, дающее право весной играть в play-off, пусть не главного еврокубка, а второго по статусу. Нет, он гнался за журавлем, за призрачной возможностью посражаться за путевку в 1/8 финала еврокубка основного, и погоня эта производила впечатление.

О стартовом отрезке матча, о раскладе сил внутри него хорошо рассказывает такая статистическая деталь. Впервые в российскую штрафную «Байер» забрался лишь на десятой минуте. Ну, как забрался — смог коснуться внутри нее мяча… А «Локомотив» был хорош. Не только эмоциями, рвением, но и чисто футбольными вещами. Немецкая половина расчерчивалась одной за другой шикарно нарисованными, ритмичными и сложными, со сменой позиций, комбинациями.

И до этого немецкого касания на десятой минуте «Локомотив» подарил своему стадиону как минимум два повода вскакивать на ноги, предвкушая гол. В первом случае он, вообще, был забит, но — из «вне игры», в котором очутился Алексей Миранчук в то мгновение, когда его выводил на ворота брат Антон. Во втором после грандиозного по хлесткости удара с двух десятков метров Гжегожа Крыховяка голкипер «Байера» Лукаш Градецки остановил мяч на «ленточке».

А счет открыли между тем терявшиеся в этих стремительных наскоках железнодорожников мучившиеся и не находившие игру гости. И это был гол, родившийся из ниоткуда, из стечения обстоятельств.

«Байер» кое-как заработал угловой и подал его не так чтобы смертельно опасно для соперников. Форвард Эдер, отошедший назад, чтобы помочь защитникам, выносил мяч от ворот. А дальше было сплошное невезение «Локомотива». Мяч угодил в ногу партнера Эдера Рифата Жемалетдинова, а от нее по такой дуге, что вратарю Гильерме достать его не светило, полетел в прямо противоположном вектору выноса направлении и угодил в сетку.

Те, кто переживал за «Локомотив», наверняка вспомнили о его предыдущем матче в Лиге чемпионов — с «Ювентусом». Там тоже была потрясающая игра железнодорожников — и тоже влетающие в их ворота наперекор игре, логике голы... Но тут-то играть оставалось еще долго. И «Байер», у которого в немецком чемпионате на излете осени дела идут так себе,— все-таки не «Ювентус».

«Локомотив» быстренько едва не укусил его в ответ. Теперь на Градецки выходил Антон Миранчук — голкипер выручил. А потом освоившийся «Байер» продемонстрировал, что может огрызаться и без помощи рикошетов. И уже Гильерме пришлось бросаться в ноги Леону Бэйли, срывая выход один на один, а перед перерывом тащить непростой удар Муссы Диаби. И ему, «Байеру», ухваченная за хвост синичка в виде минимального запаса прочности явно не казалась пределом мечтаний. И ему хотелось чего-то большего.

Большего он добился после отдыха. У «Байера» прошла атака «второй волной», и на «черпачок» от Чарльза Арангиса отозвался находившийся на линии офсайда Свен Бендер. Бил он с лета, в борьбе с Владиславом Игнатьевым — и не такие уж комфортные для леверкузенца условия только добавили голу красоты.

А «Локомотив», такое было ощущение, после него «сел» — и физически, и ментально, что ли. Ушло только что хлеставшее через край желание убегать, продавливать — скорее оно хлестало из таких робких и незадачливых поначалу леверкузенских игроков. На протяжении почти всего второго тайма они чувствовали себя хозяевами положения. А все же возникавшие у «Локомотива» иногда моменты не настраивали на мысли о грядущем переломе. После этого поражения он опустился на четвертое место, отстал от «Байера» на три очка, а еще и потерял преимущество по результатам очных противостояний. Так что вне зависимости от того, как в заключительном туре «Локомотив» сыграет с испанским «Атлетико» (вчера поздно ночью тот бился в гостях с «Ювентусом»), еврокубковая кампания для него 11 декабря финиширует.

Алексей Доспехов