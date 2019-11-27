«Россия всегда стояла и стоит на стороне палестинского народа»

27 ноября Россия и Палестина отмечают 45-летие установления дипломатических отношений. В 1970-е годы Москва однозначно выступала на стороне палестинцев, сейчас Россия достаточно активно сотрудничает и с Израилем. Тем не менее руководство Палестины по-прежнему уверено в поддержке Москвы, особенно на фоне действий США, которые признали Иерусалим столицей Израиля, а еврейские поселения на оккупированных территориях — законными. Есть ли надежда на мир на Ближнем Востоке и какую роль играет в регионе Россия, рассказал в интервью “Ъ”, телеканалу «Россия» и «РИА Новости» президент Палестины Махмуд Аббас.

— Как вы оцениваете заявление госсекретаря Майка Помпео о законности еврейских поселений?

— Американская администрация уже на протяжении долгого времени занимает позицию, враждебную палестинскому народу. Президент Дональд Трамп начал с того, что объявил единый Иерусалим столицей Израиля, принял решение о переносе туда из Тель-Авива посольства США, а также о прекращении всяческой помощи нашему народу, в том числе идущей на поддержание больниц и БАПОРа (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.— “Ъ”).

После этого, как мы помним, (израильский премьер.— “Ъ”) Биньямин Нетаньяху заявил о намерении присоединить к Израилю ряд поселений на иордано-палестинской границе, особенно в районе от долины реки Иордан и до Мертвого моря. Сейчас Майк Помпео также стал говорить о законности строительства этих поселений на всей палестинской территории. Мы останавливаемся на этом заявлении не потому, что в этой американской позиции есть что-то новое для нас, у нас есть понимание, что оно является логическим завершением ранее предпринятых Трампом шагов и реализацией планов Нетаньяху. Палестинское руководство не намерено стоять в стороне от происходящего. Три дня назад начались наши консультации с политическими силами относительно шагов, которые должны быть сделаны для противодействия занятой американцами позиции, готовы даже пойти на полный разрыв с ними всех отношений. Мы обратились за помощью к нашим друзьям во всем мире, чтобы они четко обозначили свою позицию по данному вопросу. И это было сделано, последовала соответствующая реакция ЕС, России, многих арабских, африканских и азиатских стран.

— Вскоре ожидается обнародование плана Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию, «сделки веки». Как в Палестине относятся к этому плану?

— Все решения США противоречат нормам международного права. Что касается «сделки века», то фактически об этом уже и идет речь в словах Майка Помпео и в других заявлениях американцев. В переговорной повестке ничего не осталось из того, что там должно было быть: Иерусалим, поселения, БАПОР, вопросы безопасности. У нас есть опыт взаимодействия с американцами со времен Осло и по сегодняшний день. За все это время они не предложили ничего позитивного для решения палестинской проблемы. Если говорить откровенно, то команда Трампа не верит в урегулирование на основе принципа «два государства для двух народов», для нее важно лишь государство Израиль, а никак не палестинский народ. Об этом откровенно говорят в американской администрации, и мы не ожидаем каких-либо изменений в этой позиции.

— Можно ли рассчитывать на скорые выборы в законодательное собрание Палестины?

— В сентябре этого года на площадке ООН мы объявили о намерении провести на палестинских территориях всеобщие выборы. Мы начали с консультаций, в том числе внутренних. Здесь есть две проблемы. Первая — мы стремимся получить официальное согласие на проведение выборов со стороны «Хамаса», исходя из того, что это движение фактически управляет сектором Газа. Вторая — Иерусалим, который контролирует Израиль. Мы сейчас проводим контакты со всеми сторонами. После получения согласия «Хамаса» мы проведем соответствующие контакты с израильтянами, но какова бы ни была их позиция, мы полны решимости как можно скорее определиться с выборами, сначала парламентскими, а затем и президентскими. Мы знаем, что весь мир на нашей стороне, мы слышали это и в ООН, в Европе, Москве, где нам была высказана полная поддержка и готовность направить наблюдателей.

— Планируете ли вы сами баллотироваться на президентских выборах? И есть ли у вас мысли о преемнике?

— Моем преемнике?! (Смеется.) Как я уже сказал, мы намерены провести выборы как можно быстрее. Когда мы проведем парламентские выборы, необходимо будет проводить президентские. Необходимо, так как президент у власти уже 15 лет. А надо — четыре года, затем еще четыре года, если он избирается повторно, и хватит. Однако из-за «Хамаса» мы были вынуждены отложить проведение выборов, как президентских, так и парламентских. Моего преемника изберет народ. И, поскольку я являюсь членом «Фатха», движение должно решить, кто будет выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах.

— В начале этого года в Москве прошла встреча представителей палестинских движений, однако итоговое заявление так и не было принято из-за разногласий. Нужен ли посредник в межпалестинском урегулировании, если все усилия на этом направлении раз за разом терпят неудачу?

— Россия внесла свою лепту в это дело. Москва предоставила площадку для переговоров между палестинскими политическими силами, собрала их вместе. Недавно обсуждалось проведение еще одной встречи, так как последняя провалилась из-за того, что некоторые организации отказались признать Организацию освобождения Палестины (ООП) в качестве единственного представителя палестинского народа. Но это никак не сказалось на усилиях России в ее попытках вновь собрать все палестинские политические силы. Глава МИД России Сергей Лавров и его зам Михаил Богданов всегда стремятся к диалогу с палестинцами, сближению точек зрения. Хотя последняя встреча провалилась, нет сомнений, что будет другая. Я знаю, что Россия уделяет большое внимание межпалестинскому примирению.

— В эти дни Россия и ООП отмечают 45-летие официальных отношений. Сохраняется ли преемственность в российско-палестинских отношениях?

— Мы полностью удовлетворены тем, как развивались наши отношения сначала с Советским Союзом, а затем и с Российской Федерацией. Они неизменно были ровными и никогда, ни в советскую эпоху, ни сейчас, не претерпевали каких-либо изменений… Отношения стабильно развивались до развала Советского Союза, потом год-два была некоторая неразбериха, которая в конечном счете никак не отразилась.

С момента прихода Владимира Путина к власти и до настоящего времени наши отношения продолжают развиваться и крепнуть в политической, экономической, культурной сферах. Тысячи палестинских студентов прошли обучение в советских, а затем и российских вузах, сотрудничество плодотворно развивается. Мы считаем Россию одним из главных друзей палестинского народа, нам не надо специально обращаться к ней за поддержкой на международных площадках, так как она всегда стояла и стоит на стороне нашего народа.

— Ожидаете ли вы визита Владимира Путина в Палестину в январе?

— Мы направили послание на имя президента России Владимира Путина с приглашением посетить Палестину. Хотели бы напомнить, что Владимир Путин впервые посетил нас в 2005 году, то есть после наших выборов. Мы же, в свою очередь, посещаем Россию минимум один раз в год, а именно Москву и один из регионов в составе Российской Федерации. Повторимся, мы направили приглашение Владимиру Путину посетить нас в ближайшее время, а именно приехать в Вифлеем, в частности, во время рождественских праздников. Мы будем очень рады, если он примет наше приглашение.

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Интервью взяла Марианна Беленькая