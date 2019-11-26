За последние пять лет в России усилились эмиграционные настроения

На протяжении последних пяти лет в России наблюдается рост эмиграционных настроений общества, следует из опроса «Левада-центра». Так, каждый пятый опрошенный (21% против 17% в 2014 году) выразил желание уехать за границу на постоянное место жительства. Авторы исследования отмечают увеличение доли молодежи, желающей переехать, и рост эмиграционных настроений среди обеспеченных россиян.

Согласно опросу, переехать за границу хотят больше половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет (53% в сентябре 2019 года против 22% в 2015 году). Рост эмиграционных настроений наблюдается и среди россиян среднего возраста (30% против 22%). При этом чаще о желании уехать заявляют респонденты всех возрастов с высшим образованием (26%).

Основными причинами эмигрировать россияне называют желание обеспечить детям достойное будущее (45%), экономическую (40%) и политическую ситуацию (33%) в России, а также высокое качество медицинских услуг (35%) и возможности для карьерного роста за рубежом (28%). Отмечается, что готовность россиян к переезду существенно не изменилась: общее число тех, кто предпринимает реальные шаги, составляет около 7%.

Опрос проведен 26 сентября — 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Напомним, согласно аналогичному опросу «Левада-центра», проведенному в феврале, эмигрировать хотели 41% молодых россиян. Кремль назвал такой процент «не таким высоким показателем».

Что влияет на желание переехать за границу — в материале “Ъ FM” «Молодежь потянуло на эмиграцию».