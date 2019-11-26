Новая печь позволит удвоить производство электродов

Новочеркасский электродный завод запустил в эксплуатацию новую печь обжига Riedhammer. Ее установка стала очередным этапом реализации масштабной инвестиционной программы предприятия. Также в программу вошло создание роботизированного ниппельного центра. Цель увеличения качества и объемов производства графитированных электродов для российской металлургической промышленности в два раза.

Работы по монтажу на новой печи первичного обжига в цехе обжига предприятия «ЭПМ-Новочеркасский электродный завод (ЭПМ-НЭЗ, входит состав группы компаний «ЭПМ») стартовали в ноябре прошлого года. Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составил более 1,5 млрд рублей. Инвестировала группа собственные средства. Поставщиком оборудования стала немецкая компания Riedhammer GmbH.

Исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев добавил, что Дон входит в первую пятерку регионов России по количеству заключённых специнвестконтрактов: в разных отраслях экономики области действуют четыре СПИК.

Новая печь заменила устаревшее оборудование, которое использовалось в цехе обжига «ЭПМ-НЭЗ» ранее. Целью проекта было увеличение объемов производства предприятием графитированных электродов диаметром 610 мм и повышение их качества. В перспективе печь Riedhammer позволит заводу начать производство электродов диаметром 750 мм. Кроме того, он отличается повышенной экологичностью за счёт минимального уровня выброса в атмосферу пыли и вредных продуктов горения.

«При реализации данного проекта мы не шли ни какие компромиссы и использовали только самые передовые технологии, - сообщил генеральный директор ГК «ЭПМ» Виктор Нечуятов. - За своевременное и качественное выполнение работ необходимо поблагодарить производителя оборудования, компанию Riedhammer и нашего подрядчика "Союзтеплострой"».

Модернизация производственной базы завода получила поддержку правительства Ростовской области в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), подписанного в июне нынешнего года губернатором Ростовской области Василием Голубевым, главой минпромторга России Денисом Мантуровым и генеральным директором ГК «ЭПМ» Виктором Нечуятовым. СПИК предусматривает, что до 2023 года в развитие производства графитированных электродов на заводе «ЭПМ-НЭЗ» будет направлено в общей сложности еще 2,7 млрд рублей. Цель программы — удвоить объем выпуска графитированных электродов большого диаметра на новочеркасской производственной площадке ГК «ЭПМ».

Предполагается, что в течение ближайших пяти лет предприятие произведет продукцию общей стоимостью более чем 20 млрд рублей, 70% которой будет реализовано на внутреннем рынке. Платежи завода в бюджеты разных уровней за тот же срок должны составить около 900 млн рублей.

«Это первый проект, реализованный группой ЭПМ в рамках СПИК, - сообщил председатель совета директоров ГК «ЭПМ» Олег Фомичев. - По моему опыту, выполнить такие масштабные работы в установленные сроки бывает очень сложно, поэтому мы благодарны минпромторгу РФ и правительству Ростовской области за поддержку».

В настоящее время группа «ЭПМ» продолжает реализовывать рассчитанную на пять лет инвестпрограмму общей стоимостью 10 млрд. Предполагается, что половина этих средств будет направлена на развитие завода группы в Новочеркасске. Крупнейшей статьей данных инвестиций стала печь для обжига Riedhammer. Также в программу вошла автоматизация обработки ниппелей с использованием промышленных роботов. Роботизированная производственная линия была установлена на заводе в первой половине нынешнего года. Она включает в себя горизонтальный двухколонный ленточнопильный станок с автоматической погрузкой и выгрузкой, а также комплекс подачи изделий. Данное оборудование позволило предприятию увеличить точность обработки ниппелей в пять раз и ввести контроль их соответствия типоразмерам на микронном уровне. Вложения в запуск новой линии составили около 200 млн рублей.

За счет внедрения нового производственного оборудования, «ЭПМ-НЭЗ» планирует повысить качество своей продукции до уровня, который позволит предприятию конкурировать с зарубежными производителями. В настоящее время продукция завода достаточно успешно вытесняет с российского рынка импортные графитированные электроды.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил, что расширение производства ГК «ЭПМ» позволит стабилизировать российский рынок электродов. «Проделана большая подготовительная работа по обеспечению российских металлургических предприятий необходимым сырьем для выплавки электростали, - пояснил министр. – Заключены долгосрочные контракты между группой ЭПМ и российскими потребителями. Группа «ЭПМ» взяла на себя обязательства в рамках механизма СПИК (специнвестконтракта) увеличить свои мощности по производству самой востребованной марки графитированных электродов большого диаметра UHP и улучшить качество производимой продукции».

Господин Евтухов выразил уверенность, что по уровню качества электроды производства «ЭПМ-НЭЗ» вполне конкурентоспособны не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.