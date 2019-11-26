Суд обязал двух военных заплатить 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму

Как стало известно “Ъ”, Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны России и обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. В ангаре части на аэродроме в Саках в Крыму военнослужащие случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД.

В октябре 2017 года из-за того, что военные не проверили исправность чековых механизмов одной Х-29ТД, авиационная ракета класса «воздух—поверхность» длиной около 4 м и весом 700 кг, 100 кг из которых — взрывчатка, была запущена. Ракета снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив различную аппаратуру и еще одну Х-29ТД. Во время запуска никто не пострадал.

Исходя из стоимости ракет и ремонта испорченной аппаратуры, суд обязал господина Зверева выплатить государству 15 млн руб., а господина Чебанова — 16 млн руб. Кроме того, они должны выплатить в бюджет Симферополя по 60 тыс. руб. госпошлины. Оба военных признаны виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ).

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «Ангарны хлопцы».