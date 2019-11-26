В Мещанском суде Москвы 26 ноября прошло 17-е, самое быстрое, заседание по делу «Седьмой студии». Ожидалось, что защита начнет представлять факты несостоятельности обвинения, но судья Олеся Менделеева сообщила, что «мы потеряли главного участника» — заболел режиссер Кирилл Серебренников. В связи с этим слушания перенесли на 12:00 27 ноября.

12:34. Когда Софья Апфельбаум вышла из зала заседаний, некоторые слушатели поздравили ее с получением международной премии Станиславского в номинации «За организацию театрального дела». Кирилл Серебренников также был удостоен награды — в номинации «Событие сезона» за спектакль «Барокко», поставленный режиссером в «Гоголь-центре». Вручение премии состоялось 25 ноября в московском отеле «Балчуг-Кемпински».

12:18. Судья говорит: «У нас заболел Кирилл Семенович. На сегодня вызвал врача. Обещал сегодня отлежаться, завтра — явиться. Заседание отложено до завтра, до 12:00».

12:17. В зал входит судья Олеся Менделеева. «Судебное заседание продолжено»,— говорит она. Адвокат Поверинова говорит, что Серебренников вчера весь день был на таблетках.

«Вы знаете, к чему это привело? — спрашивает судья.— Мы потеряли главного участника!».

12:14. Заходит прокурор Михаил Резниченко.

12:10. Сегодня заседание назначено на 12:00.

Без двух минут полдень из зала 409 выходит судебный пристав. «Проходите»,— говорит он, а затем разводит руками и крутит головой в разные стороны. В коридоре из подсудимых только Юрий Итин, остальных не видно.

«Вы тоже проходите»,— говорит пристав слушателям. Зал быстро заполняется. После этого становится очевидно, что сегодня слушателей меньше всего по сравнению со всеми остальными заседаниями — семь человек.

В зал заходит Софья Апфельбаум, ее адвокат Ирина Поверинова, затем Алексей Малобродский, его адвокат Ксения Карпинская и Дмитрий Харитонов, адвокат Кирилла Серебренникова.

«Кого еще не хватает?»,— спрашивает помощница судьи. «Кирилла Семеновича,— говорит адвокат Харитонов.— Он заболел». «Это я знаю»,— говорит помощница судьи.

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Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.

Роман Дорофеев, Роман Шаталов