Работу кафе, в котором отравились пермяки, приостановили на 80 суток

Ленинский суд Перми вынес постановление о приостановке работы кафе «Оvсянка» сроком на 80 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает 59.RU. Ранее Индустриальный суд на месяц приостановил деятельность кафе O-fit, расположенного в спорткомплексе «Олимпия».

На прошлой неделе посетители этих кафе обратились в больницы за помощью из-за отравления. У пострадавших была диагностирована кишечная инфекция. Всего от некачественной еды заболели тридцать человек.

Кафе проверили специалисты Роспотребнадзора и выявили многочисленные нарушения санитарных норм. По факту отравления посетителей кафе СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.