Как сравнивали государственный и частный сектор

Аналитики МВФ исследовали прибыльность (возврат на инвестиции и операционную прибыль на продажи), производительность труда и эффективность (продажи на одного сотрудника и расходы на персонал) в четырех секторах, которые обычно в большой степени контролируются государством,— добыче полезных ископаемых (включая нефть), электроэнергетике и газоснабжении, транспорте, водоснабжении и канализации. Госкомпания определялась как организация, «в полной собственности или де-факто контролируемая госструктурами», а страны подразделялись по уровням коррупции (высокий, средний и низкий) на основе индикаторов качества госуправления Всемирного банка. Кроме того, в МВФ проанализировали данные о влиянии секторальных реформ на эффективность госкомпаний в рамках программ МВФ в 31 стране — 90% таких программ в 2002–2017 годах включали в себя структурные преобразования госкомпаний — и показали, что институционализация управления госактивами значимо повышает их прибыльность и снижает «внутренние» расходы.

Надежда Краснушкина