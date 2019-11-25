«Хорошие новости» прославились блокировкой

В ночь с 22 на 23 ноября Twitter заблокировал анонимный аккаунт «Хорошие новости», сообщавший об успешном строительстве в России электростанций и спасении прохожими пенсионерок и детей. Кому принадлежит аккаунт выяснить не удалось, однако глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов поручил членам комиссии проанализировать практику блокировок в иностранных социальных сетях. Эксперты отмечают, что учетная запись могла быть заблокирована автоматически.

Анонимный аккаунт «Хорошие новости» (@good_events_) был создан в марте 2019 года. Аккаунт сообщал о запуске на Сахалине крупнейшей гидроэлектростанции или о том, как кировский таксист помог пенсионерке разоблачить мошенников, а житель барнаульского поселка достал из огня детей. В числе подписчиков «Хороших новостей» были министр культуры Владимир Мединский, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы, члены Общественной палаты и другие представители власти.

Согласно статистке страницы «Могучая Россия» в Facebook (@goodcurrentevents), связанного с «Хорошими новостями» в Twitter (у них один логотип), в прошлом месяце аккаунт опубликовал 338 твитов (около 10 твитов в день), собрал 1385 новых читателей, 10,5 тыс. новых посетителей и более 6 миллионов просмотров.

Вчера утром анонимные операторы аккаунта создали резервный аккаунт «Хороших новостей», который за полдня своей активности собрал почти 1,3 тыс. лайков и репостов, на него подписалось более 1,6 тыс. человек. Однако, и он во второй половине дня получил временное ограничение в действии из-за обнаружения «необычной активности».

“Ъ” связался с источниками в администрации президента, однако там категорически опровергли какую-либо связь «Хороших новостей» с проектами по распространению в интернете позитивной информации о России и посоветовали обратиться к главе комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникации Александру Малькевичу. Господин Малькевич сообщил, что проект лишь рассматривался на конкурсе Общественной палаты по поддержке региональных журналистов, а сам он никакого отношения к нему не имеет. Тем не менее он сказал, что «всеми фибрами души» поддерживает проект в связи с блокировкой.

Руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, к которому “Ъ” обратился за комментарием, заявил, что «это не первый факт того, как иностранные соцсети блокируют сообщества и авторов, распространяющих патриотический контент» и сообщил, что поручил членам комиссии проанализировать практику подобных блокировок в иностранных социальных сетях для возможного рассмотрения этих фактов на ближайшем заседании.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что действия Twitter трудно считать вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Учетная запись может быть заблокирована за нарушение правил соцсети, заявил он и вспомнил, что его однажды заблокировали за употребление уничижительного термина «хохлы». «Возможно и тут сработала автоматическая блокировка, а администрация Twitter и знать не знает о мега-событии»,— сказал Константин Калачев и напомнил, что еще в конце октября основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что в социальной сети будет введен полный запрет на политическую рекламу.

Иван Тяжлов, Ангелина Галанина