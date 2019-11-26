Город выпутывается из сетей

Часть теплосетей Ульяновска судебные приставы выставили на торги за долги муниципального предприятия «Теплоком». В мэрии против продажи не возражают, считая, что это позволит решить проблемы «Теплокома», и не отрицают, что покупателем может стать ПАО «Т Плюс». Однако в «Т Плюс» не уверены, что будут участвовать в торгах, ссылаясь на изношенность сетей и слишком высокую цену. Эксперты указывают на недоработки в извещении о торгах, которое можно будет опротестовать. Депутаты гордумы намерены обсудить вопрос, считая, что стратегическое имущество города продавать недопустимо.

На официальном правительственном сайте РФ, предназначенном для информации о проведении торгов, размещено извещение о продаже теплосетей, находящихся в хозяйственном ведении ульяновского муниципального унитарного предприятия «Теплоком». Согласно извещению, на торги выставлены 20,6 км теплосетей на Верхней террасе Заволжского района Ульяновска. Их выставляет региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) в соответствии с постановлением к исполнительному производству по сводному делу № 34122/13/17/73СД.Начальная цена лота — 591,276 млн руб. Характерно, что в извещении вид собственности реализуемого имущества обозначен как «частная», хотя на самом деле это муниципальная собственность.

По данным „Ъ“, это сети, которые раньше были в ведении МУП «Теплосервис» и запитывались от котельной ОАО «Комета», а затем были переподключены на ТЭЦ2. Сами сети являются муниципальной собственностью. Продажа муниципальных теплосетей происходит в Ульяновске впервые.

МУП «Теплоком» передает тепловую энергию по муниципальным теплосетям от поставщика потребителю. Согласно данным Kartoteka.ru, максимальная кредиторская задолженность предприятия была в 2011 году и составляла 1,149 млрд руб. при дебиторской задолженности 1,090 млрд руб. По итогам 2018 года, кредиторская задолженность составляет 703 млн руб. при дебиторской 786 млн руб. Выручка — 213 млн руб., чистая прибыль — 0,736 млн руб.

Напомним, в рамках названного сводного дела арест на теплосети был наложен еще в 2015 году в связи с тем, что «Теплоком» не мог оплатить долги, в первую очередь — перед ПАО «Т Плюс». Четыре года длилась судебная тяжба, в том числе и по стоимости оценки имущества (с ней первоначально арбитражный суд не согласился), но непосредственно на реализацию УФССП вышла только сейчас. В ведомстве подтвердили передачу имущества на торги, отказавшись назвать общую сумму долгов «Теплокома», но заверили, что они вправе реализовывать имущество, находящееся в хозяйственном ведении предприятия. Почему в извещении собственность обозначена как частная, в УФССП пояснить не смогли.

Получить пояснения, как образовалась задолженность и почему нельзя избежать продажи теплосетей, не удалось — директор «Теплокома» Игорь Кашин от комментариев отказался. Также не стал комментировать ситуацию и и.о. заммэра Ульяновска Алексей Егоров (курирует профильное направление), отметивший, что «пока не в курсе торгов». Заммэра, начальник управления имущественных отношений Татьяна Горюнова пояснила, что по законодательству такая продажа сетей за долги допустима, «все по закону». «Такая хорошая цена, и будет неплохо, если кто-то эти теплосети купит»,— сказала госпожа Горюнова.

Впрочем, источник в администрации Ульяновска, хорошо знакомый с ситуацией, сомневается, что по такой цене кто-то купит эти сети, «даже если в ходе отмененных торгов цена будет снижена еще на 25 процентов». Он считает, что если удастся продать теплосети по заявленной цене, то это позволит решить многие проблемы «Теплокома» и восстановить его нормальную работу, «а на город и горожан это никак не повлияет, поскольку есть закон о теплоснабжении, оговаривающий требования к любому собственнику». Собеседник также заметил „Ъ“, что в целом «Теплоком» работает достаточно эффективно, что подтверждают и данные по кредиторской задолженности, «которая фактически равна дебиторской и снизилась с 2011 года на 450 млн руб.». По мнению источника, в долгах виноват не «Теплоком», а сложившаяся в прошлые годы ситуация с общедомовыми нуждами и заниженными тарифами, которые город уже не имел права компенсировать. «В итоге управляющие компании обанкротились, перевесив все долги на „Теплоком“»,— отметил собеседник.

В мэрии не отрицают, что если покупатель найдется, то им может быть «Т Плюс». Впрочем, директор Ульяновского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов не уверен, что компания будет участвовать в торгах. «Сумма там очень значительная, надо еще понять, что это за сети, и почему такая цена, и говорить что-то конкретное рано. Часть имущества нам неинтересна, часть — в плохом состоянии, потребуется много эксплуатационных затрат, это дополнительные потери, все надо считать, насколько это окупится»,— сказал господин Феткуллов, заметив, что в другом месте «Т Плюс» покупала сети по рыночной цене на порядок ниже предлагаемых. Впрочем, собеседник в мэрии по этому поводу сказал „Ъ“, что «цена, сниженная на порядок, бессмысленна, поскольку не решит проблемы „Теплокома“ и не обеспечит выхода из ­ситуации».

Ульяновский адвокат Григорий Каленов подтвердил, что УФССП вправе выставить за долги на торги имущество, находящееся у должника на праве хозяйственного ведения, но при этом заметил, что в таких ситуациях, когда речь идет о имуществе, связанном с обеспечением жизнедеятельности города, в условиях торгов должно быть обязательно обременение о требованиях к будущему владельцу, чтобы он не переподключил куда-нибудь сети по своему усмотрению. Адвокат также заметил, что «недостоверная информация о форме собственности может стать поводом для опротестования в суде итогов торгов, и сделать это может любой гражданин».

Заметим, варианты возможной передачи городских теплосетей Волжской ТГК (ныне — «Т Плюс») обсуждались в мэрии Ульяновска и облправительстве неоднократно. Первый раз — 2006 году, затем в 2011 году, однако в конечном итоге от них отказывались.

В гордуме извещением о торгах недовольны. Председатель профильного комитета гордумы Денис Седов заявил „Ъ“, что намерен на ближайшем заседании комитета рассмотреть вопрос о продаже теплосетей. «Мое отношение к этим торгам сугубо отрицательное, считаю, что это стратегический объект, который ни в коем случае продавать нельзя. Будем разбираться, почему все прошло кулуарно»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск