Объединяющий ЖЭС

Кредитор сызранского МУП «ЖЭС» — ПАО «Т Плюс» — потребовал взыскать с бывшего руководителя предприятия Василия Панасова, администрации Сызрани, Земского банка, крупнейшей управляющей компании города — ООО «УК „Центр“» и других контрагентов около 874 млн руб. долгов предприятия. Почти 1,5 года ЖЭС, поставщик тепла в городе, находится в процедуре банкротства. Общий долг перед поставщиками ресурсов достигал 1 млрд руб. На ситуацию обратили внимание ФАС России и правоохранительные органы, однако виновных до сих пор найти не удалось.

ПАО «Т Плюс», кредитор МУП «ЖЭС», потребовало привлечь бывшего руководителя МУПа Василия Панасова, администрацию Сызрани, Земский банк, крупнейшую управляющую компанию города — ООО «УК „Центр“», ООО «Энергетик», ООО «Сызраньводоканал» и др. к субсидиарной ответственности в размере 874 млн руб. Соответствующая информация появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как сказано в сообщении внешнего управляющего МУПа Игоря Телешинина, Василий Панасов, руководя муниципальным предприятием, не принимал попыток взыскать дебиторскую задолженность с контрагентов организации. Например, как указано в плане внешнего управления, составленном бывшим внешним управляющим Натальей Гасановой, вместо погашения долга на сумму более 500 млн руб. «Центр» выдал МУП «ЖЭС» векселя с отсрочкой. Также, по мнению управляющего, предприятие заключило ряд невыгодных сделок с ООО «Энергетик» и Земским банком. Иск о банкротстве ЖЭСа «Т Плюс» подал в июне прошлого года. Тем же летом администрация Сызрани лишила ЖЭС статуса единого поставщика тепла и присвоила его «Энергетику». В начале текущего года в ситуации на сызранском рынке теплоснабжения начала разбираться ФАС России. Ведомство постановило заново провести конкурс по выбору единой теплоснабжающей организации (ЕТО), попутно установив сговор между администрацией Сызрани, бывшим руководством МУП «ЖЭС» и «Энергетиком», приведший к ограничению конкуренции. По результатам нового конкурса, статусы ЕТО в зоне своего присутствия получили ЖЭС и «Т Плюс». В ближайшее время ФАС должна определить, какая ответственность грозит «Энергетику» за антиконкурентное соглашение и властям ­Сызрани.

• МУП «ЖЭС» зарегистрировано в Сызрани в 2001 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. До введения внешнего управления МУПом руководил Василий Панасов. В 2017 году выручка организации превысила 1,3 млрд руб. Убыток составил 15 тыс. руб.

В мае Наталья Гасанова уже предпринимала попытки заставить экс-руководителя расплатиться по долгам ЖЭСа в размере 559 млн руб. Тогда суд отказал в требовании. В январе по заявлению «Т Плюс» СУ МУ МВД России «Сызранское» возбудило уголовное дело в отношении не­установленного лица из числа бывших руководителей МУП «ЖЭС» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Идет следствие. Юристы неоднозначно оценили планы кредитора привлечь к субсидиарной ответственности широкий круг лиц. По словам экспертов, больше всего шансов взыскать долги организации с бывшего руководителя. «Директор, не предпринимавший усилий по взысканию дебиторской задолженности от имени управляемого им юридического лица, в результате чего такая задолженность стала не подлежащей взысканию, может быть привлечен к ответственности на сумму убытков, возникших у юридического лица от невзыскания таких сумм. Обстоятельствами, свидетельствующими о невозможности взыскания дебиторской задолженности, могут быть: истечение сроков исковой давности, ликвидация контрагента, отказ от взыскания задолженности и пр.»,— поясняет партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. Как добавляет юрист, закон предусматривает возможность привлечения к субсидиарной ответственности третьих лиц в случае, если они извлекли существенную выгоду в виде увеличения или сбережения активов. «Что касается администрации, для привлечения к субсидиарной ответственности нужно доказать, что бездействие в виде невзыскания дебиторской задолженности произошло именно по вине администрации, что маловероятно»,— говорит Антон Красников. Аналогичного мнения с некоторой оговоркой придерживается партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин: «Учредитель унитарного предприятия не несет ответственности по его долгам, исключением являются случаи, когда банкротство вызвано действиями учредителя».

Сабрина Самедова