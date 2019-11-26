БТА-банк оторвался от земли

На собранный экс-совладельцем БТА-банка Мухтаром Аблязовым земельный банк в Домодедовском районе Московской области нашелся новый собственник: 450 га выкупил концерн «Русич». За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.

Концерн «Русич» планирует построить на Домодедовском шоссе в Московской области индустриальный парк на 1,5 млн кв. м, рассказали “Ъ” в компании. Для этого было выкуплено несколько земельных участков в районе города Домодедово и деревни Кучино общей площадью 450 га. В «Русиче» не раскрывают ни продавца актива, ни стоимость сделки. Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости говорит, что земли реализовали структуры казахстанского БТА-банка. Представитель финансовой организации подтвердил информацию. «Русич» был основан в 2003 году Александром Ванчурой. По собственным данным, в портфеле концерна 2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. В числе проектов — индустриальный парк «Холмогоры» (290 тыс. кв. м) на Ярославском шоссе, ЖК «Новые Котельники» (517,8 тыс. кв. м) в Подмосковье и пр.

По оценкам гендиректора «Гео Девелопмента» Максима Лещева, рыночная стоимость выкупленных земель — около 1 млрд руб. Но источник “Ъ”, знакомый с обстоятельствами сделки, говорит, что актив достался «Русичу» примерно за 450 млн руб. Именно низкая цена актива, по его словам, и была основным мотивом покупки. Дисконт вызван желанием быстро реализовать актив единым лотом и сельскохозяйственным назначением земель, поясняет собеседник “Ъ”.

Крупный земельный банк в Подмосковье до кризиса 2008 года сформировал экс-владелец БТА-банка Мухтар Аблязов. Структуры также подконтрольной ему группы «Евразия» купили в Домодедовском районе 2,8 тыс. га, рассчитывая построить на них город-спутник Константиново на 8 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Но приблизиться к реализации проекта бизнесмену не удалось. В 2009 году БТА-банк был национализирован, а в отношении самого Мухтара Аблязова выдвинуты обвинения. Теперь он проживает во Франции. После отъезда бизнесмена земли в Домодедовском районе вместе с другими его активами оказались предметом спора между кредиторами, ключевым из которых был БТА-банк, основным собственником которого в 2014 году стал Кенес Ракишев.

Кенес Ракишев, совладелец БТА-банка, о возвращении активов в интервью “Ъ”, май 2018 года Везде мы готовы договариваться, дисконтировать долг

По данным источника “Ъ”, «Русич» выкупил у БТА-банка не весь оставшийся от Мухтара Аблязова земельный банк. Еще около 100 га, по его словам, организация продала сторонней структуре. В дальнейшем эта земля будет реализована в качестве участков без подряда под индивидуальное жилье. За этот актив, по данным собеседника “Ъ”, продавец выручил 300 млн руб. По его словам, у БТА-банка остается примерно 90 га на территории Новой Москвы.

В «Русиче» проект в Домодедовском районе называют крупнейшим индустриальным парком в России. По словам Александра Ванчуры, строительство планируется начать в 2020 году, а растянуться работы могут на 15 лет. В концерне говорят, что уже ведут переговоры о размещении в индустриальном парке с несколькими клиентами. Но участники рынка настроены к проекту скептически, собеседники “Ъ” о готовящихся сделках не слышали. Хотя руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин называет южное направление востребованным: за три квартала этого года оно сформировало 39% сделок, здесь собрано 33% всего предложения складов Московского региона. Партнер Cushman & Wakefield Егор Дорофеев предупреждает, что в Домодедовском районе рынок может ежегодно поглощать не более 100–200 тыс. кв. м складов. Не исключено, что в будущем новый собственник реализует часть земель, долго держать их на балансе может быть невыгодно, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

Александра Мерцалова, Елизавета Макарова