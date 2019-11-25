В Белгороде украинец получил полтора года колонии за контрабанду запчастей самолетов

Свердловский райсуд Белгорода вынес обвинительный приговор гражданину Украины Андрею Чирве за попытку незаконного вывоза с территории РФ продукции военного назначения (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Украинец приговорен к году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным регионального управления ФСБ, Андрей Чирва пытался переправить через границу 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, входящих в комплектацию военных самолетов типа «Су». При этом впоследствии запчасти должны были быть поставлены «в третьи страны в рамках международных контрактов Украины с иностранными партнерами». Кто выступал организатором канала контрабанды, в УФСБ не раскрыли. Приговор Андрею Чирве вступил в законную силу.

Андрей Прах, Воронеж