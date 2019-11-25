С экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова взыскали 2,2 млрд рублей

Нижегородский районный суд постановил взыскать по иску Генеральной прокуратуры 2,2 млрд руб. с бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова. Надзорный орган требовал изъять незадекларированное имущество экс-чиновника и подконтрольных бывшей супруге его отца Татьяне Маркеловой компаний.

Генпрокуратура считает, что Леонид Маркелов незаконно нажил 120 объектов недвижимости, в том числе земельные участки, квартиры, спорткомплекс и торговый центр (стоимость 156 млн руб.), а также 16 автомобилей, предметы роскоши на 30 млн руб., в числе которых коллекционные вина, монеты, картины марийских художников, столовое серебро и золотые слитки от 10 до 500 г, дорогие часы и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер». Эти активы были оформлены на компанию ООО «Телекомпания 12 регион» и аффилированные с ней фирмы, подконтрольные госпоже Маркеловой и бывшей супруге главы Марий Эл Наталье, которая в 2012 году уехала в Лондон после развода с мужем. Татьяну Маркелову обвинение называет номинальным владельцем компаний, в которые, Леонид Маркелов вливал незаконные доходы.

Леонид Маркелов, выступая в суде, признал право собственности на квартиру в Йошкар-Оле за 15 млн руб., коллекцию монет, марок и медалей, картины и золотые слитки. По его словам, предметы роскоши были подарками ему от друзей и представителей делегаций, полученными до 2012 года.

Владимир Зубарев