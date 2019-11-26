«Магнит» нальет кофе

Рост продаж кофе навынос подтолкнул федеральный ритейл обратить внимание на этот рынок. Зоны с автоматами для разлива напитка появятся в сети «Магнит». Конкуренция на рынке, оборот которого оценивается свыше 40 млрд руб. в год, обостряется: продажи кофе навынос внедряют салоны связи и даже банки.



Компания «РусХОЛТС» (поставщик товаров нетопливного ассортимента на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», Shell) договорилась об установке кофейных корнеров самообслуживания в супермаркетах сети «Магнит». Об этом “Ъ” рассказал гендиректор «РусХОЛТС» Александр Кузьмин. По его словам, оборудование для «Магнита» будет бесплатным, зарабатывать «РусХОЛТС» будет на поставках кофе и расходных материалов. Их стоимость он не раскрыл. На этапе пилотного проекта компания поставит «Магниту» 24 кофейных корнера. В «Магните» подтвердили информацию о проведении пилота, отказавшись раскрыть подробности.

«Магнит» — второй по выручке ритейлер в России после X5 Retail Group. В январе–сентябре 2019 года выручка выросла на 10,5% до около 1 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 48,6% до 13,05 млрд руб. Cеть включает 2049 магазинов. По данным на конец 2018 года, 17,3% акций «Магнита» владел ВТБ, 11,8% — Marathon Group Александра Винокурова.

По оценкам NPD, доля заказов «с собой» в кофейнях с октября 2018 по сентябрь 2019 года выросла с 29% до 32%. Оборот всех российских кофеен в Knight Frank оценивали в 130 млрд руб. Таким образом, доля сегмента навынос может быть на уровне 41,6 млрд руб. При этом в 2018 году в 16 крупнейших городах России число заведений по продаже кофе, чая и прочего навынос выросло сразу на 57%.

«РусХОЛТС» также договорилась о поставках кофейных корнеров в сеть «Вкусвилл», там сотрудничество подтвердили. По оценкам Александра Кузьмина, такие автоматы в среднем могут продавать около 30 чашек кофе в день. Для сравнения, в сентябре каждая кофейня Prime (входит в Novikov Group) в среднем продавала 200 чашек в день, рассказывает представитель сети Мария Лошкова.

По ее словам, в борьбе за покупателя в сегменте недорогого кофе сегодня участвуют все: продукт навынос пытаются предложить даже банки и салоны сотовой связи. В сентябре Альфа-банк объявил о продаже кофе в своем офисе в Москве у метро «Технопарк» совместно со Starbucks, о продаже напитка в своих отделениях думает и Сбербанк. Tele2 открывает кофейни в своих салонах совместно с сетью Cofix, «Вымпелком» (бренд «Билайн») сотрудничал с Coffee Like и Costa Express. В Cofix и Coffee Like не ответили на вопросы “Ъ”. Так же поступили конкуренты «Магнита» X5 и ГК «Дикси» (включает сети «Виктория» и «Мегамарт»).

В салонах «Билайн» открытие кофеен приносит до 50% дополнительного клиентского трафика. У Tele2 продажи в таких объектах опережают показатели традиционных точек в 1,5–2 раза. Впрочем, консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова сомневается, что кофе-зоны существенно повысят трафик «Магнита», но они будут влиять на время пребывания в магазине и на средний чек. «Если такой корнер располагать на входе, человек с кофе может провести больше времени в магазине и, как следствие, совершит больше покупок»,— рассуждает она. В третьем квартале трафик в «Магните» снизился на 3,4%, сопоставимые продажи упали на 0,7%, сообщала компания.

Никита Щуренков